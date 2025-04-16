快訊

綠共諜之妻曾是總統府憲兵 顧立雄：相信國防部沒人涉入

MLB／鄭宗哲大聯盟之旅倒數 海盜工具人復健賽開轟

台灣虎航復活節優惠全航線100元起 尊榮虎10點開搶

17共機9共艦擾台 疑似艦載直升機現身北部空域

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機17架次、共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動。其中11架次共機曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機17架次、共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動。其中11架次共機曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。圖／國防部提供

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機17架、共艦8艘、公務船1艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（15）日清晨到今（16）日清晨6時為止，共計偵獲共機17架次、共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動。其中11架次共機曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時50分到晚間9時為止，發現中共戰鬥機、轟炸機及無人機計14架次在台海中線沿線活動，其中8架次並曾跨越中線進入我北部空域。

同時，昨天晚間7時40分到8時，發現共軍戰鬥機2架進入我西南空域。另外，昨日下午4時25分到6時，則在我北部空域應變區外，發現1架疑似艦載直升機升空活動。

共軍 台海 國軍 國防部 監控 飛彈

延伸閱讀

綠共諜之妻曾是總統府憲兵 顧立雄：相信國防部沒人涉入

10共機7共艦持續台海活動 無人機再闖東部空域

共軍再發動聯合戰備警巡 34機7艦擾台

中共41機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控

相關新聞

17共機9共艦擾台 疑似艦載直升機現身北部空域

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機17架、共艦8艘、公務船1艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務...

美司令曝台海若開戰50萬人慘死 防長顧立雄回應了

美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）10日在參議院聽證會上警告，若西太平洋爆發戰爭將摧毀全球經濟，將有...

陸軍修訂內規 無人機、艇業務移戰備訓練處負責

國防部日前公布修正「國防部陸軍司令部辦事細則」第6條、第11條、第19條。正式將全軍無人機、艇業務，交由戰備訓練處主政，部分人員自通信電子資訊處抽調改編制。

IDF雄三機實施第二波油箱拋投測試 月底至5月下旬實施

最新的射擊通報指出，漢翔公司與中科院將在4月28日至5月28日之間，選擇上、下午適合時段，派機升空在中部外海空域實施油箱拋投科目，以275加侖裝水油箱進行實測，呼籲來往船隻與航機注意。外界推測這項測試是由掛載「空射雄三」反艦飛彈追瞄彈的IDF戰機實施。

10共機7共艦持續台海活動 無人機再闖東部空域

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機10架、共艦7艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

美退役上將任漢光兵推總長顧問？國防部：不評論個案

國防部現正進行漢光41號演習電腦兵推，傳出美陸軍退役四星上將羅伯特．艾布蘭擔任參謀總長梅家樹上將的「顧問」。國防部表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。