17共機9共艦擾台 疑似艦載直升機現身北部空域

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機17架、共艦8艘、公務船1艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（15）日清晨到今（16）日清晨6時為止，共計偵獲共機17架次、共艦8艘及公務船1艘在台海周邊活動。其中11架次共機曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時50分到晚間9時為止，發現中共戰鬥機、轟炸機及無人機計14架次在台海中線沿線活動，其中8架次並曾跨越中線進入我北部空域。

同時，昨天晚間7時40分到8時，發現共軍戰鬥機2架進入我西南空域。另外，昨日下午4時25分到6時，則在我北部空域應變區外，發現1架疑似艦載直升機升空活動。