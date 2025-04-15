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美司令曝台海若開戰50萬人慘死 防長顧立雄回應了
美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）10日在參議院聽證會上警告，若西太平洋爆發戰爭將摧毀全球經濟，將有50萬人「死於絕望」。國防部長顧立雄今天表示，帕帕羅的說法說明印太地區的繁榮與穩定，攸關美國的核心利益，並強調有效嚇阻大陸可能的冒進作為，這合乎雙方共同核心利益。
帕帕羅日前在「印太區域的軍事部署與國安挑戰」聽證會時指出，北京去年對台施壓規模擴大300%，若西太平洋爆發戰爭將摧毀全球經濟，導致核戰風險升高，甚至造成50萬人絕望而死，將對全球貿易產生嚴重衝擊，其後果甚至可能超越1930年代的經濟大蕭條。
顧立雄表示，帕帕羅的說法說明印太地區的繁榮與穩定，攸關美國的核心利益，也影響全球的繁榮與穩定，所以台海維持現狀，幾乎是全球共識。
顧立雄指出，近期美國國防部長赫格塞斯的備忘錄顯示，美國不可能讓大陸併吞台灣，我國主張維持現狀，美國認為台海和平的穩定現狀也是美方核心利益，所以台美有共同核心利益，彼此共同的方法也是在嚇阻。
顧立雄強調，透過自我防衛力量提升，與友盟國家協同合作，來有效嚇阻大陸可能的冒進作為，這合乎雙方共同核心利益，也合乎雙方共同認為達成這個目標的方法作為。
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