快訊

國軍爆抓共諜部隊3士官遭滲透 國防部長顧立雄痛心

常打哈欠、下午靠咖啡續命？美睡眠醫學會警告：問題比你想的還嚴重

聽新聞
0:00 / 0:00

美司令曝台海若開戰50萬人慘死 防長顧立雄回應了

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國防部長顧立雄。記者邱德祥／攝影
國防部長顧立雄。記者邱德祥／攝影

美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）10日在參議院聽證會上警告，若西太平洋爆發戰爭將摧毀全球經濟，將有50萬人「死於絕望」。國防部長顧立雄今天表示，帕帕羅的說法說明印太地區的繁榮與穩定，攸關美國的核心利益，並強調有效嚇阻大陸可能的冒進作為，這合乎雙方共同核心利益。

帕帕羅日前在「印太區域的軍事部署與國安挑戰」聽證會時指出，北京去年對台施壓規模擴大300%，若西太平洋爆發戰爭將摧毀全球經濟，導致核戰風險升高，甚至造成50萬人絕望而死，將對全球貿易產生嚴重衝擊，其後果甚至可能超越1930年代的經濟大蕭條。

顧立雄表示，帕帕羅的說法說明印太地區的繁榮與穩定，攸關美國的核心利益，也影響全球的繁榮與穩定，所以台海維持現狀，幾乎是全球共識。

顧立雄指出，近期美國國防部長赫格塞斯的備忘錄顯示，美國不可能讓大陸併吞台灣，我國主張維持現狀，美國認為台海和平的穩定現狀也是美方核心利益，所以台美有共同核心利益，彼此共同的方法也是在嚇阻。

顧立雄強調，透過自我防衛力量提升，與友盟國家協同合作，來有效嚇阻大陸可能的冒進作為，這合乎雙方共同核心利益，也合乎雙方共同認為達成這個目標的方法作為。

台海 美軍 顧立雄

延伸閱讀

國軍爆抓共諜部隊3士官遭滲透 國防部長顧立雄痛心

國軍遭滲透…抓共諜部隊遭爆藏3名共諜 顧立雄嘆痛心

軍品商購比例增？顧立雄：不適宜軍售就盡量採商售管道

全動署召集研討「戰費編列」 顧立雄：全動法有規定

相關新聞

IDF雄三機實施第二波油箱拋投測試 月底至5月下旬實施

最新的射擊通報指出，漢翔公司與中科院將在4月28日至5月28日之間，選擇上、下午適合時段，派機升空在中部外海空域實施油箱拋投科目，以275加侖裝水油箱進行實測，呼籲來往船隻與航機注意。外界推測這項測試是由掛載「空射雄三」反艦飛彈追瞄彈的IDF戰機實施。

美司令曝台海若開戰50萬人慘死 防長顧立雄回應了

美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）10日在參議院聽證會上警告，若西太平洋爆發戰爭將摧毀全球經濟，將有...

陸軍修訂內規 無人機、艇業務移戰備訓練處負責

國防部日前公布修正「國防部陸軍司令部辦事細則」第6條、第11條、第19條。正式將全軍無人機、艇業務，交由戰備訓練處主政，部分人員自通信電子資訊處抽調改編制。

10共機7共艦持續台海活動 無人機再闖東部空域

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機10架、共艦7艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

蔣經國日記／七星山遇險差點沒命 被蔣中正罵不忠不孝

蔣經國登山故事中，由「四望山海，快樂無比」，轉而困在野竹林之中，再到飢寒交迫，體會「寂寞中的寂寞，冷清中的冷清」，最後失足踩空，跌在小溪旁，以為「此命完了」，有著滿滿的現場感。 但父親蔣中正就沒辦法淡定。他讀蔣經國日記，看到兒子在七星山黃昏迷路，心急之餘罵得不輕，留下「此種無謂之冒險所為」等等告誡。...

美退役上將任漢光兵推總長顧問？國防部：不評論個案

國防部現正進行漢光41號演習電腦兵推，傳出美陸軍退役四星上將羅伯特．艾布蘭擔任參謀總長梅家樹上將的「顧問」。國防部表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。