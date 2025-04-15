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軍品商購比例增？顧立雄：不適宜軍售就盡量採商售管道

中央社／ 台北15日電

立委關注在對美貿易逆差顧慮下，台灣未來是否增加「軍品商購」比例。行政院長卓榮泰今天表示，端看國防能力增加程度。國防部顧立雄說，若有不適宜透過軍售管道，會盡量以商售管道。

因應美國祭出對等關稅措施，總統賴清德日前以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題投書彭博社，內容提到未來將透過對話努力排除雙方貿易障礙、增加台美投資量能，並將關稅化解為零，擴大對美在能源、農業、工業及軍售方面的採購。

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委鄭正鈐質詢指出，賴總統投書提到擴大軍事採購，能否減少對美貿易逆差。卓榮泰說，軍售通常沒有算在貿易順逆差，採購通常指的是工業產品、農產品、能源等，但若是廣義軍售可做調整。

鄭正鈐詢問，是否可理解為接下來「軍品商購」比例會大幅增加。卓榮泰表示，這完全看台灣的國防能力要增加到什麼程度，若財政能力夠，也需要先進武器、設備增進國防。

國防部長顧立雄表示，雖然軍購沒有算入貿易順逆差，但從安全角度來看，能展現台美軍事交流合作的重要性，由於有美國政府保障，軍售是相當重要管道；至於商售則是多元籌獲管道，若有不適宜透過軍售管道，會盡量以商售管道。

卓榮泰表示，軍購不算入貿易順逆差，但政府希望國防預算達GDP占比3%，會在此範疇思考，其他則著重在能源、工業採購。

鄭正鈐詢問，美方認為台灣的國防預算應達GDP占比10%，該如何因應。卓榮泰表示，目前台灣沒有這個能力。

鄭正鈐也詢問，美方今年初拋出「海湖莊園協議」議題，若屆時被要求持有美債轉換成百年期、零息、不可流通債，台灣如何面對。

央行總裁楊金龍表示，若美國這樣轉換，相當於美債「倒債」，因為美國公債市場是各個金融商品定價基礎，若這個假設前提發生，就非常危險，美國恐怕發生金融混亂與危機。不過，他也說，該議題談論很久，但國外金融市場沒有像台灣討論這麼熱烈。

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