快訊

大甲媽遶境後...清水高中生掩鼻打掃廁所屎尿氣炸「丟媽祖的臉」

遊韓國注意！台人最愛「日本止痛神藥」禁攜入境 網曝：還有這些可以買

不給孝親費算棄養？律師解釋法律真相 網友意見兩極掀熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

IDF雄三機實施第二波油箱拋投測試 月底至5月下旬實施

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
攜掛空射雄三飛彈的經國號戰機升空進行試飛，加掛有副油箱。圖／讀者提供
攜掛空射雄三飛彈的經國號戰機升空進行試飛，加掛有副油箱。圖／讀者提供

最新的射擊通報指出，漢翔公司與中科院將在4月28日至5月28日之間，選擇上、下午適合時段，派機升空在中部外海空域實施油箱拋投科目，以275加侖裝水油箱進行實測，呼籲來往船隻與航機注意。外界推測這項測試是由掛載「空射雄三」反艦飛彈追瞄彈的IDF戰機實施。

同樣一項油箱拋投測試，也曾在去（2024）年12月實施過，當時由IDF戰機配合漢翔航空工業於中部外海執行油箱注水拋擲測試。當時外界就推測可能是為掛載「空射雄三」做先期準備。相同測試今月1、2月曾預告實施，但都被取消。這4月底的射擊通報是今年首度實施，應是第二波測試。

由IDF掛載兩枚空射雄三追瞄彈的測試機，近期頻繁曝光。中科院評估掛載空射雄3可延伸650公里以上打擊範圍。而戰機遂行遠端作戰任務時，戰機通常優先消耗副油箱裡的燃油，在接近打擊目標地、海域或突然發現打擊目標時，發起攻擊前會拋投外掛的副油箱，以減輕機體重量，增強戰機機動性。

最新的射擊通報指出，漢翔公司與中科院將在4月28日至5月28日之間，選擇上、下午適合時段，派機升空在中部外海空域實施油箱拋投科目，以275加侖裝水油箱進行實測，呼籲來往船隻與航機注意。圖／射擊通報
最新的射擊通報指出，漢翔公司與中科院將在4月28日至5月28日之間，選擇上、下午適合時段，派機升空在中部外海空域實施油箱拋投科目，以275加侖裝水油箱進行實測，呼籲來往船隻與航機注意。圖／射擊通報
最新的射擊通報指出，漢翔公司與中科院將在4月28日至5月28日之間，選擇上、下午適合時段，派機升空在中部外海空域實施油箱拋投科目，以275加侖裝水油箱進行實測，呼籲來往船隻與航機注意。圖／射擊通報
最新的射擊通報指出，漢翔公司與中科院將在4月28日至5月28日之間，選擇上、下午適合時段，派機升空在中部外海空域實施油箱拋投科目，以275加侖裝水油箱進行實測，呼籲來往船隻與航機注意。圖／射擊通報

中科院 實測 戰機 雄三飛彈 飛彈

延伸閱讀

烏克蘭再失一架F-16戰機！26歲飛行員陣亡 F-16機毀人亡事件重演

中科院歸還80歲高雄艦 海軍規劃明年3、4月間除役

IDF戰機輪胎癟氣停機 馬公機場關閉跑道

影／基女學生專車底盤太低油箱撞破…市府前公車大漏油 機車險摔

相關新聞

IDF雄三機實施第二波油箱拋投測試 月底至5月下旬實施

最新的射擊通報指出，漢翔公司與中科院將在4月28日至5月28日之間，選擇上、下午適合時段，派機升空在中部外海空域實施油箱拋投科目，以275加侖裝水油箱進行實測，呼籲來往船隻與航機注意。外界推測這項測試是由掛載「空射雄三」反艦飛彈追瞄彈的IDF戰機實施。

陸軍修訂內規 無人機、艇業務移戰備訓練處負責

國防部日前公布修正「國防部陸軍司令部辦事細則」第6條、第11條、第19條。正式將全軍無人機、艇業務，交由戰備訓練處主政，部分人員自通信電子資訊處抽調改編制。

10共機7共艦持續台海活動 無人機再闖東部空域

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機10架、共艦7艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

蔣經國日記／七星山遇險差點沒命 被蔣中正罵不忠不孝

蔣經國登山故事中，由「四望山海，快樂無比」，轉而困在野竹林之中，再到飢寒交迫，體會「寂寞中的寂寞，冷清中的冷清」，最後失足踩空，跌在小溪旁，以為「此命完了」，有著滿滿的現場感。 但父親蔣中正就沒辦法淡定。他讀蔣經國日記，看到兒子在七星山黃昏迷路，心急之餘罵得不輕，留下「此種無謂之冒險所為」等等告誡。...

美退役上將任漢光兵推總長顧問？國防部：不評論個案

國防部現正進行漢光41號演習電腦兵推，傳出美陸軍退役四星上將羅伯特．艾布蘭擔任參謀總長梅家樹上將的「顧問」。國防部表示，...

【重磅快評】超商變戰時補給站 是超前部署或紙上談兵？

英國《衛報》日前報導，台灣政府考慮將全台1.3萬間便利商店轉型為戰時物資樞紐，透過既有物流系統配送糧食、醫療物資，並提供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。