IDF雄三機實施第二波油箱拋投測試 月底至5月下旬實施

最新的射擊通報指出，漢翔公司與中科院將在4月28日至5月28日之間，選擇上、下午適合時段，派機升空在中部外海空域實施油箱拋投科目，以275加侖裝水油箱進行實測，呼籲來往船隻與航機注意。外界推測這項測試是由掛載「空射雄三」反艦飛彈追瞄彈的IDF戰機實施。

同樣一項油箱拋投測試，也曾在去（2024）年12月實施過，當時由IDF戰機配合漢翔航空工業於中部外海執行油箱注水拋擲測試。當時外界就推測可能是為掛載「空射雄三」做先期準備。相同測試今月1、2月曾預告實施，但都被取消。這4月底的射擊通報是今年首度實施，應是第二波測試。