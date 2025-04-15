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IDF雄三機實施第二波油箱拋投測試 月底至5月下旬實施
最新的射擊通報指出，漢翔公司與中科院將在4月28日至5月28日之間，選擇上、下午適合時段，派機升空在中部外海空域實施油箱拋投科目，以275加侖裝水油箱進行實測，呼籲來往船隻與航機注意。外界推測這項測試是由掛載「空射雄三」反艦飛彈追瞄彈的IDF戰機實施。
同樣一項油箱拋投測試，也曾在去（2024）年12月實施過，當時由IDF戰機配合漢翔航空工業於中部外海執行油箱注水拋擲測試。當時外界就推測可能是為掛載「空射雄三」做先期準備。相同測試今月1、2月曾預告實施，但都被取消。這4月底的射擊通報是今年首度實施，應是第二波測試。
由IDF掛載兩枚空射雄三追瞄彈的測試機，近期頻繁曝光。中科院評估掛載空射雄3可延伸650公里以上打擊範圍。而戰機遂行遠端作戰任務時，戰機通常優先消耗副油箱裡的燃油，在接近打擊目標地、海域或突然發現打擊目標時，發起攻擊前會拋投外掛的副油箱，以減輕機體重量，增強戰機機動性。
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