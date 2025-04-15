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10共機7共艦持續台海活動 無人機再闖東部空域

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機10架次、共艦7艘在台海周邊活動。其中6架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機10架次、共艦7艘在台海周邊活動。其中6架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域活動。圖／國防部提供

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機10架、共艦7艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（14）日清晨到今（15）日清晨6時為止，共計偵獲共機10架次、共艦7艘在台海周邊活動。其中6架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時45分到下午5時55分為止，發現中共戰鬥機計9架次在台海中線沿線活動，其中5架次並曾跨越中線進入我北部及西南空域。

另外，昨天上午9時30分到晚間7時，發現共軍無人機1架，由西南空域沿我應變區外圍、經鵝鑾鼻以南向東部空域飛行，航線延伸到花蓮東方外海。

共軍 台海 國防部 海峽中線 飛彈

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