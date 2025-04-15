10共機7共艦持續台海活動 無人機再闖東部空域

蔣經國登山故事中，由「四望山海，快樂無比」，轉而困在野竹林之中，再到飢寒交迫，體會「寂寞中的寂寞，冷清中的冷清」，最後失足踩空，跌在小溪旁，以為「此命完了」，有著滿滿的現場感。 但父親蔣中正就沒辦法淡定。他讀蔣經國日記，看到兒子在七星山黃昏迷路，心急之餘罵得不輕，留下「此種無謂之冒險所為」等等告誡。...

2025-04-15 07:30