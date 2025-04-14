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【重磅快評】超商變戰時補給站 是超前部署或紙上談兵？

聯合報／ 主筆室
英媒報導全台逾1萬多間的便利商店被評估作為戰時樞紐，透過物流系統配送糧食、醫療物資，並提供緊急通訊服務。記者黃義書／攝影
英媒報導全台逾1萬多間的便利商店被評估作為戰時樞紐，透過物流系統配送糧食、醫療物資，並提供緊急通訊服務。記者黃義書／攝影

英國《衛報》日前報導，台灣政府考慮將全台1.3萬間便利商店轉型為戰時物資樞紐，透過既有物流系統配送糧食、醫療物資，並提供緊急通訊服務。衛報不是八卦小報，有其可信度，不禁讓人想問：現在賴政府是認真把腦筋動到密集的超商，指望萬能的超商店員來執行戰時的物資配送，讓民眾在戰時還有拿鐵和美式可選嗎？這一切對戰爭的想像，也未免太過天真。

想把超商當戰時物資配送點，構想源自「全社會防衛韌性委員會」對極端情境的模擬，借鏡921大地震時的救災經驗，還有新冠疫情時超商做為口罩發放站，試圖將超商轉化為社區防護網。報導說，超商除了透過自有物流系統配送糧食與藥品，還可設置政府公告傳真機，張貼最新資訊，甚至提供緊急通訊熱點，協助民眾對外聯繫。

台灣超商密度在全球數一數二，大部分24小時營業，具有冷鏈物流與數位支付系統，乍聽之下，若整合超商為戰時據點，不是太糟的點子，似乎可以迅速提供物資、傳遞政府訊息，呼應「平戰轉換」思維，透過民間商業體系強化社會韌性，降低對軍事後勤的單一依賴。

但是真的要讓超商成為戰時物資發放據點，在實際執行面至少面臨三大困境，一、物流斷鏈風險：戰時交通癱瘓可能阻礙物資配送，超商庫存僅能支應短期需求，缺乏大規模儲備能力。二、人員安全爭議：超商員工從未受過專業防災訓練，想讓店員執行物資分配或維持秩序，勢必面臨人身風險。三、技術脆弱性：斷網斷電將使Wi-Fi熱點失效，無法發揮傳遞訊息的作用。

簡單來說，超商內要有物資才能發揮作用，在戰爭狀態下，整個社會失去秩序，商家往往是第一個被掠奪的目標。總統府發言人煞有其事說，警察不會派往前線，會協助維持社會治安。當戰爭發生在本土，全台都成了第一線的戰場，而不是「大後方」，確定警察人力足以支持維持社會秩序嗎？這和疫情時期發口罩完全不能相提並論。

即使有足夠警力維持秩序，動用超商做為配送據點，戰時超商的物流、配送還能正常運作？加上水電等基礎供應中斷，店員也不可能來上班，沒水、沒電、沒員工、沒物資，超商成了廢墟，是要供應什麼？

想像超商可以變身戰時補給站，這和黑熊學院民防課程裡教導女性在戰時準備保險套，「讓自己好過」一樣令人無語。但可笑又可悲的是，當多數人都當成笑話一則，這個政府卻恐怕會認真當回事，還自以為想出高明的計畫。

店員 物流 超商

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