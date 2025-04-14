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美退將任總長兵推顧問 蘇紫雲：象徵美偕藍軍抗紅軍

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防安全研究院戰略所長蘇紫雲。記者黃義書／攝影
國防安全研究院戰略所長蘇紫雲。記者黃義書／攝影

國軍漢光41號演習兵推，由前美駐韓聯軍司令、退役上將羅伯特．艾布蘭（ Robert B.Abrams）出席擔任資深觀察員，並首度聯席出任我參謀總長「顧問」。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，以往漢光演習美方代表是以「觀察組」角度參與，在兵推架構上屬中性角色，靜觀紅藍兩軍對抗，兵推檢討會議(AAR)時再行提出建言。而此次美方直接擔任防守軍指揮官的顧問，象徵偕同藍軍對抗紅軍，意義深遠。

蘇紫雲表示，美方此舉在政治層面，落實對台安全承諾。儘管川普總統本人未就協防台灣議題表態，但相關幕僚則透露明顯作為，包括國務院系統明確表態「反對武力改變現狀」、美媒透露五角大廈戰略綱要「防衛台灣為首要任務」，加上川普第一任期公布的「印太戰略綱要」指出將防衛第一島鏈國家包括台灣，以及外媒指出「將把駐韓美軍的主要任務，從嚇阻北韓威脅轉向對抗中國」。這些戰略訓號誌為清晰，將對台安全承諾由口頭進一步為具體行動。

他認為，艾布蘭的角色從觀察員到參謀總長顧問，可提高協防共同操作性。以往漢光演習美方代表是以「觀察組」角度參與，也就是在兵推架構上屬於中性角色，靜觀紅藍兩軍對抗，兵推檢討會議(AAR)時再行提出建言。而此次美方若直接擔任防守軍指揮官的顧問，象徵偕同藍軍對抗紅軍。同時，以往美軍代表團長多由卸任印太司令擔任，若由駐韓聯軍司令的艾布蘭出任，也象徵在戰役層級的聯合指揮具有更多的經驗分享，有助國軍防衛兵火力發揮。

川普 漢光演習 蘇紫雲

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