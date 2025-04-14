美國通牽線 老艾布蘭將軍後人曾允來台觀禮M1戰車成軍

陸軍備役少將郭力升過去曾在臉書網頁公開披露，他曾在2011年前後派赴華府擔任駐美陸軍武官，期間曾在中華民國軍事代表團大樓內，親自接待過美裝甲名將小克雷頓．威廉斯．艾布蘭（Creighton Williams Abrams, Jr.）上將的長子艾布蘭准將，當年對方曾允諾，中華民國M1戰車成軍時，艾布蘭後人願受邀來台觀禮。

美方派遣美裝甲名將小克雷頓．威廉斯．艾布蘭三子、退役上將羅伯特．艾布蘭（ Robert B.Abrams），來台參加漢光41號兵推，M1戰車正是以其父命名，其父也與我前駐越南大使胡璉私交甚篤。

郭力升是國軍知名的美國通，派美受訓任職時曾與美軍不少官員、將領建立深厚友誼，並對美軍歷史知之甚詳。當陸軍2024年開始接裝M1A2T戰車時，他就在個人臉書公開披露這段往事。他說老艾布蘭上將育有3子，除長子為准將，次子（已歿）、三子都官拜四星上將。他在華府工作期間，老艾布蘭長子-艾布蘭准將雖已退役多年，但擔任美國國家陸軍博物館籌備處主任，曾前來我方辦公室商談合作事宜。

郭力升在臉書上記載說，當年他深信國軍終將獲得M1主力戰車，於是對艾氏表示，如日後中華民國第一個M1艾布蘭戰車部隊成軍典禮時，是否能邀請他或家人來台觀禮，共襄盛舉？艾氏不僅豪爽一口答應，並表示這是家人的榮幸，他也透露美軍首批M1艾步蘭戰車出廠時，美軍特別邀請他母親艾布蘭夫人，出席交車典禮，並由她擲瓶啟用。郭力升稱，艾氏後人來台觀禮一事若能成真，必然很有意義。

根據郭力升在社群上公布的研究資訊指出，M1系列主力戰車，是以美國陸軍裝甲兵名將克雷頓.艾布蘭上將命名，這是20世紀美國戰車命名的慣例；艾布蘭將軍在美國歷史上極富盛名，二戰突出部戰役期間，他擔任美軍第4裝甲師第37戰車營營長，1945年1月奉軍團司令巴頓將軍命令，帶領該營20輛M4「薛曼」戰車，率先殺進巴斯通鎮，解救了遭德軍圍困多日的第101空降師官兵，立下汗馬功勞，HBO影集「諾曼第大空降」劇情，曾描述這段歷史。

艾布蘭後來也參與韓戰、越戰，並在1968至1972年，接替魏摩蘭出任駐越美軍總司令。當時中華民國與駐越美軍合作關係密切，除派駐援越顧問團，也協助支援駐越美軍，在台翻修各式武器裝備，因艾氏任內曾數次來台，視察裝備協修情形，並與當時我國駐越南大使胡璉上將，私交甚篤。

艾布蘭上將後來返回美國，接任五角大廈美國陸軍參謀長，不幸於1974年因癌症去世，享年59歲，為紀念他的貢獻，美國陸軍特別將尚在研發中的新一代主力戰車，命名為「艾布蘭」。

陸軍接裝的M1A2T戰車連可望今年成軍，其中後續可能開展的軍事交流關係，讓外界有許多想像空間。