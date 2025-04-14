美國通牽線 老艾布蘭將軍後人曾允來台觀禮M1戰車成軍

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
陸軍備役少將郭力升（圖中）1993年10月在美步兵初級班受訓，美軍本寧堡步兵學校慶祝75週年校慶，他與一輛參加過1991年沙漠風暴戰役的M1A1艾布蘭戰車合影。圖／取自郭力升臉書網頁
陸軍備役少將郭力升（圖中）1993年10月在美步兵初級班受訓，美軍本寧堡步兵學校慶祝75週年校慶，他與一輛參加過1991年沙漠風暴戰役的M1A1艾布蘭戰車合影。圖／取自郭力升臉書網頁

陸軍備役少將郭力升過去曾在臉書網頁公開披露，他曾在2011年前後派赴華府擔任駐美陸軍武官，期間曾在中華民國軍事代表團大樓內，親自接待過美裝甲名將小克雷頓．威廉斯．艾布蘭（Creighton Williams Abrams, Jr.）上將的長子艾布蘭准將，當年對方曾允諾，中華民國M1戰車成軍時，艾布蘭後人願受邀來台觀禮。

美方派遣美裝甲名將小克雷頓．威廉斯．艾布蘭三子、退役上將羅伯特．艾布蘭（ Robert B.Abrams），來台參加漢光41號兵推，M1戰車正是以其父命名，其父也與我前駐越南大使胡璉私交甚篤。

郭力升是國軍知名的美國通，派美受訓任職時曾與美軍不少官員、將領建立深厚友誼，並對美軍歷史知之甚詳。當陸軍2024年開始接裝M1A2T戰車時，他就在個人臉書公開披露這段往事。他說老艾布蘭上將育有3子，除長子為准將，次子（已歿）、三子都官拜四星上將。他在華府工作期間，老艾布蘭長子-艾布蘭准將雖已退役多年，但擔任美國國家陸軍博物館籌備處主任，曾前來我方辦公室商談合作事宜。

郭力升在臉書上記載說，當年他深信國軍終將獲得M1主力戰車，於是對艾氏表示，如日後中華民國第一個M1艾布蘭戰車部隊成軍典禮時，是否能邀請他或家人來台觀禮，共襄盛舉？艾氏不僅豪爽一口答應，並表示這是家人的榮幸，他也透露美軍首批M1艾步蘭戰車出廠時，美軍特別邀請他母親艾布蘭夫人，出席交車典禮，並由她擲瓶啟用。郭力升稱，艾氏後人來台觀禮一事若能成真，必然很有意義。

根據郭力升在社群上公布的研究資訊指出，M1系列主力戰車，是以美國陸軍裝甲兵名將克雷頓.艾布蘭上將命名，這是20世紀美國戰車命名的慣例；艾布蘭將軍在美國歷史上極富盛名，二戰突出部戰役期間，他擔任美軍第4裝甲師第37戰車營營長，1945年1月奉軍團司令巴頓將軍命令，帶領該營20輛M4「薛曼」戰車，率先殺進巴斯通鎮，解救了遭德軍圍困多日的第101空降師官兵，立下汗馬功勞，HBO影集「諾曼第大空降」劇情，曾描述這段歷史。

艾布蘭後來也參與韓戰、越戰，並在1968至1972年，接替魏摩蘭出任駐越美軍總司令。當時中華民國與駐越美軍合作關係密切，除派駐援越顧問團，也協助支援駐越美軍，在台翻修各式武器裝備，因艾氏任內曾數次來台，視察裝備協修情形，並與當時我國駐越南大使胡璉上將，私交甚篤。

艾布蘭上將後來返回美國，接任五角大廈美國陸軍參謀長，不幸於1974年因癌症去世，享年59歲，為紀念他的貢獻，美國陸軍特別將尚在研發中的新一代主力戰車，命名為「艾布蘭」。

陸軍接裝的M1A2T戰車連可望今年成軍，其中後續可能開展的軍事交流關係，讓外界有許多想像空間。

戰車 美國 陸軍

延伸閱讀

晶片業3劇本 憂最重恐課逾100%關稅

台積避關稅 傳加快美廠建置

漢光41兵推 美退役上將任總長顧問

都是關稅害的！美國帳單可見「關稅附加費」 美企把成本轉嫁給消費者

相關新聞

漢光41兵推 美退役上將任總長顧問

國軍正在進行漢光四十一號演習兵推，既有台美軍事交流模式有所調整。權威管道證實，這次兵推美方派遣前駐韓聯軍司令陸軍退役四星...

美退將任總長兵推顧問 揭仲：距美台聯戰還有很大差距

國軍漢光41號演習兵推，首次由美前駐韓聯軍司令、退役陸軍上將羅伯特．艾布蘭(Robert B. Abram)出任資深觀察...

美退將任總長兵推顧問 蘇紫雲：象徵美偕藍軍抗紅軍

國軍漢光41號演習兵推，由前美駐韓聯軍司令、退役上將羅伯特．艾布蘭（ Robert B.Abrams）出席擔任資深觀察員...

美國通牽線 老艾布蘭將軍後人曾允來台觀禮M1戰車成軍

陸軍備役少將郭力升過去曾在臉書網頁公開披露，他曾在2011年前後派赴華府擔任駐美陸軍武官，期間曾在中華民國軍事代表團大樓...

超商變戰時樞紐 藍委批外行

英國「衛報」報導，賴清德總統的全社會防衛韌性委員會正在評估包含戰爭在內多種緊急狀況及應對，包含將全台逾一萬間的便利商店轉...

地方抗議 台東戰備跑道喊卡

中共解放軍的各型飛彈與長程火箭，是我方重大威脅，尤其各機場必成第一波轟炸重點。空軍原計畫利用省道台九線在台東關山闢建外環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。