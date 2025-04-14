地方抗議 台東戰備跑道喊卡

中共解放軍的各型飛彈與長程火箭，是我方重大威脅，尤其各機場必成第一波轟炸重點。空軍原計畫利用省道台九線在台東關山闢建外環道的機會，設立東部唯一的戰備跑道，然而，地方民意不分藍綠一致反對，軍方已經打退堂鼓，現階段將以機場設施強化為重點。

空軍司令部表示，在未獲得民意支持前，不會貿然推動。

隨著中共火箭軍威脅日增，軍方打算在東部增設戰備道，相中公路局預計在台東關山興建的外環道。外環道全長將近十公里，戰備道位於北段，長三公里。但該案在當地遭包括立委黃建賓、黃仁、陳瑩，與台東縣長饒慶鈴、關山鎮長彭成豐等藍綠及無黨籍公職人員一致反對。空軍決定先採取替代方案，強化機場在敵空襲下生存性，包括增建跑道，拓寬加固滑行道使其可起降，精進跑道搶修能力等。

國防安全研究院副研究員舒孝煌指出，俄烏戰場有以公路開闢臨時跑道的案例，證明戰備跑道至今仍有價值。饒慶鈴則表示，關山是台灣重要的糧倉，糧食儲備重要性不亞於戰備跑道；國防部當初只來一只公文就要辦說明會，現在地方反對聲浪大，國防部要將鄉親心聲聽進去。