英媒揭我戰時儲備機密？ 翁曉玲：卓榮泰快去查誰洩密

行政院長卓榮泰日前公開點名國民黨立委翁曉玲，指翁要求提供戰時糧食存放地點，已跨越國安紅線。不過，英國衛報12日報導稱，政府正評估多種戰時場景，擬將全台便利商店轉型為「戰時樞紐」供應糧食。翁曉玲今天表示，卓揆還不趕快去查誰洩密？

翁曉玲表示，原來卓榮泰說的戰時糧食儲備供應地點地圖是國家機密，是指「全台超商」。這麼重要的「國家機密」，竟然讓4位知情人士洩漏給英媒衛報報導，卓榮泰還不趕快去查是誰洩密？

翁曉玲說，她之前詢農業部從頭到尾談的是法定且應資訊公開的「民生必需品配售供應站」規畫，壓根沒說過卓榮泰造謠聲稱的「戰時糧食儲備地圖」。

翁曉玲批評，卓榮泰擔任行政院長近一年， 只會搞政治鬥爭，沒半點執政本事，能力差，又不上進，連基本的法規也不去看，甚至還惡意扭曲立委的質詢，只因回答不出來就惱羞成怒，硬拗說是國家機密來規避責任，這種無能的院長早該下台了。

翁曉玲說，賴政府突發奇想，擬將全台1.3萬間超商打造成「戰時社區樞紐」，可行嗎？賴政府是憑什麼徵用超商？現行法有規定可以徵用超商嗎？無論是戰時或災害急難時刻，人人自危，卻要超商服務員、物流業者挺身而出，店員是有義務配合嗎？ 如不配合會抓起來軍審嗎？ 如有超商物流人員傷亡，政府會給予高額補償嗎？ 另外，超商有權來排除民眾爭搶物資糾紛嗎？

翁曉玲認為，賴政府要將這樣困難的資源分發任務讓民間業者來承擔， 實在是太輕率無知了，「不無可能是有共諜人士滲入在總統府『全社會防衛任性委員會』之中提出的餿主意」。

翁曉玲引述現行相關規定指出，「民生必需品短缺時期配給配售辦法」第9條規定，配售站應於平時完成預畫準備，其選定條件包括人口集中且交通運輸便利處；空間寬廣可供儲放並有不同出入口；防火、防空、通風、水電及停車等功能完善；不與災民收容處所設置同一處；配售站設置數量以本島一村、里設一站，外離島一鄉、鎮、市設一站為原則，但可依地形、人口、交通及設施等現況酌予調整。

翁曉玲呼籲，請賴政府不要繼強迫宮廟成為儲存彈藥庫後，再霸凌全台超商成為戰時熱點。

另一位不具名國民黨立委說，政府若想將便利商店作為後勤節點，相關規劃應更加務實，尤其考量戰時人員安全、物流中斷、通訊癱瘓等情境下，便利商店是否能持續運作，仍有極高的不確定性。

藍委說，若僅憑店員自願上班來支撐民生系統，顯然過於理想化，建議政府應整合更完整的民防資源與人力部署計畫，並設立備援機制，以提升整體防衛韌性。