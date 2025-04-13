將超商作為戰時樞紐？ 府：多元建議納入參考

英國衛報報導，賴清總統所設的全社會防衛韌性委員會正評估多種戰時場景，包括將全台逾1萬多間的便利商店轉型為「戰時樞紐」，供應糧食與醫療物資，並作為政府訊息傳遞與通訊備援平台；總統府發言人郭雅慧表示，此為防衛韌性委員會委員的多元建議，納入參考。

衛報12日報導，為了因應中國可能對台動武，台灣政府正研擬多項全民防衛應變方案，包括將全台逾1萬間便利商店轉型為「戰時樞紐」，供應糧食與醫療物資，並作為政府訊息傳遞與通訊備援平台。

該報導稱，賴清德總統所設的「全社會防衛韌性委員會」正評估多種戰時場景。其中之一為若中國對台發動攻擊，軍警部隊將奔赴前線，由地方民間應變單位負責後勤與民眾安全管理。屆時台灣勢將面臨海空封鎖，鐵路與民航中斷、網路與通訊癱瘓等挑戰。

此時便利商店可望扮演關鍵角色，除了透過自有物流系統配送糧食與藥品，便利商店還可能設置政府公告傳真機，張貼最新資訊，甚至提供緊急通訊熱點，協助民眾對外聯繫。其實新冠疫情期間，7-11等便利商店即曾助政府配發口罩，具備動員與分配經驗；但轉型為戰時支援據點，仍需進一步整備與演練。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤則表示，這是便利商店是可善用的節點，不是只為戰爭考慮，超商還能在發生各種天災時，參與進來協助；她認為該建議方向可行，還需要進一步討論，才能讓超商在天災人禍的關鍵時刻發揮功能。

吳思瑤表示，全社會防禦韌性並不只是針對戰爭，還包含所有天災人禍和緊急救難，對於各種情勢都應當要料敵從寬、禦敵從嚴，社會平時就要有準備；她說，將超商納入全社會防衛韌性的一環，她認為方向可行，若委員會判斷可行，得加強布建必要的防災功能，包含電力供應等。