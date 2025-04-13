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研擬超商成「戰時樞紐」？馬文君：外行人規劃的吧？
英媒報導我政府正評估多種戰時場景，包括將全台逾1萬多間的便利商店轉型為「戰時樞紐」，供應糧食與醫療物資，並作為政府訊息傳遞與通訊備援平台。常年在立法院外交及國防委員會的國民黨立委馬文君直呼，過度天真，外行人規劃的吧？
英國衛報12日報導稱，賴清德總統所設的「全社會防衛韌性委員會」正評估多種戰時場景，包括透過便利商店自有物流系統配送糧食與藥品，並設置政府公告傳真機，張貼最新資訊，甚至提供緊急通訊熱點，協助民眾對外聯繫。
馬文君提出5點質疑，包括如果通訊中斷呢？如果電力中斷呢？如果道路不通呢？如果有人搶劫呢？便利商店員工守得了？直呼若如外媒報導，政府過度天真，外行人規劃的吧？
馬文君說，而且便利商店那麼多，要多少人力去守護，又不是一般的做生意。
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇也說，重點是到底有沒有跟超商先講過？政府現在對這類民生物資必需品地點視為最高機密，連立委翁曉玲詢問都不能得知詳情，結果外媒居然先知道；現在看來還在紙上作業，像有些超商連假根本不開門，到時如何因應？若要執行一定要先經過演練。
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