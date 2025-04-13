快訊

出國注意！網揭1詐騙手法「假搭訕真騙財」：千萬別拿錢出來

膽結石該不該切除？「非緊急但必需」手術考驗醫師與病人緣分

半導體關稅明公布！他指「強勢乙方台積電」不受影響 網卻憂股價先動

聽新聞
0:00 / 0:00

研擬超商成「戰時樞紐」？馬文君：外行人規劃的吧？

聯合報／ 記者王千豪李成蔭／台北即時報導
外媒稱我政府正評估多種戰時場景，包括將全台逾1萬多間的便利商店轉型為「戰時樞紐」，供應糧食與醫療物資，並作為政府訊息傳遞與通訊備援平台。國民黨立委馬文君直呼，過度天真，外行人規劃的吧？圖／馬文君辦公室提供
外媒稱我政府正評估多種戰時場景，包括將全台逾1萬多間的便利商店轉型為「戰時樞紐」，供應糧食與醫療物資，並作為政府訊息傳遞與通訊備援平台。國民黨立委馬文君直呼，過度天真，外行人規劃的吧？圖／馬文君辦公室提供

英媒報導我政府正評估多種戰時場景，包括將全台逾1萬多間的便利商店轉型為「戰時樞紐」，供應糧食與醫療物資，並作為政府訊息傳遞與通訊備援平台。常年在立法院外交及國防委員會的國民黨立委馬文君直呼，過度天真，外行人規劃的吧？

英國衛報12日報導稱，賴清德總統所設的「全社會防衛韌性委員會」正評估多種戰時場景，包括透過便利商店自有物流系統配送糧食與藥品，並設置政府公告傳真機，張貼最新資訊，甚至提供緊急通訊熱點，協助民眾對外聯繫。

馬文君提出5點質疑，包括如果通訊中斷呢？如果電力中斷呢？如果道路不通呢？如果有人搶劫呢？便利商店員工守得了？直呼若如外媒報導，政府過度天真，外行人規劃的吧？

馬文君說，而且便利商店那麼多，要多少人力去守護，又不是一般的做生意。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇也說，重點是到底有沒有跟超商先講過？政府現在對這類民生物資必需品地點視為最高機密，連立委翁曉玲詢問都不能得知詳情，結果外媒居然先知道；現在看來還在紙上作業，像有些超商連假根本不開門，到時如何因應？若要執行一定要先經過演練。

便利商店 馬文君

延伸閱讀

綠營共諜案延燒 馬文君批綠共賣台民進黨還給急難救助？

賴總統「脫中入北」難倒經濟部次長 馬文君：新南向怎麼了？

中部兩大產業因關稅首當其衝 馬文君籲政府精準補助

影／南投罷免辦歡送會 八炯助講宣布1事高呼「陳之漢 我來了」

相關新聞

研擬超商成「戰時樞紐」？馬文君：外行人規劃的吧？

英媒報導我政府正評估多種戰時場景，包括將全台逾1萬多間的便利商店轉型為「戰時樞紐」，供應糧食與醫療物資，並作為政府訊息傳...

萬間超商打造成戰時樞紐？府：現階段尚無規劃

媒體指出政府規劃將全台1.3萬間超商打造成「戰時樞紐」。總統府說，在全社會防衛韌性委員會討論時，大賣場業者分享921救災...

解讀「海峽雷霆」軍演 共軍3天就能完成海空封鎖台灣

共軍攻台的準備內容，反映在最近的「海峽雷霆2025A」操演。按國軍兵棋反制想定，過去從未模擬共軍攻擊高雄永安液化天然氣接收站，因為一旦戰時，打永安接收站的必要性其實有限，那共軍真正意圖是什麼？資深記者洪哲政訪問國防專家，告訴你可能的答案。

英媒報導我研擬 上萬便利商店成「戰時樞紐」

英國衛報十二日報導，為了因應中國可能對台動武，台灣政府正研擬多項全民防衛應變方案，包括將全台逾一點三萬間便利商店轉型為「...

陸軍586旅作戰計畫鑑測 深夜戰術機動演練展戰力

陸軍裝甲586旅昨天完成5天4夜晝夜連續想定的作戰計畫鑑測，M60A3戰車等裝甲車輛深夜進行戰術機動，震耳欲聾引擎聲響劃...

中科院歸還80歲高雄艦 海軍規劃明年3、4月間除役

海軍借調供中科院測試國造制海裝備的高雄軍艦（LCC-1），月前進廠定保，但中科院證實，全艦將交還海軍。據透露，海軍規劃明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。