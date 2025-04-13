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英媒報導我研擬 上萬便利商店成「戰時樞紐」

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
英媒報導，為應對中國可能對台動武，台灣政府正研擬多項全民防衛應變方案，其中包括將全台逾1.3萬間便利商店轉型為「戰時樞紐」。 便利商店示意圖。圖／Ingimage
英媒報導，為應對中國可能對台動武，台灣政府正研擬多項全民防衛應變方案，其中包括將全台逾1.3萬間便利商店轉型為「戰時樞紐」。 便利商店示意圖。圖／Ingimage

英國衛報十二日報導，為了因應中國可能對台動武，台灣政府正研擬多項全民防衛應變方案，包括將全台逾一點三萬間便利商店轉型為「戰時樞紐」，供應糧食與醫療物資，並作為政府訊息傳遞與通訊備援平台。

該報導稱，賴清德總統所設的「全社會防衛韌性委員會」正評估多種戰時場景。其中之一為若中國對台發動攻擊，軍警部隊將奔赴前線，由地方民間應變單位負責後勤與民眾安全管理。屆時台灣勢將面臨海空封鎖，鐵路與民航中斷、網路與通訊癱瘓等挑戰。

此時便利商店可望扮演關鍵角色。除了透過自有物流系統配送糧食與藥品，便利商店還可能設置政府公告傳真機，張貼最新資訊，甚至提供緊急通訊熱點，協助民眾對外聯繫。其實新冠疫情期間，７-１１等便利商店即曾助政府配發口罩，具備動員與分配經驗。但轉型為戰時支援據點，仍需進一步整備與演練。

便利商店 口罩 疫情

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