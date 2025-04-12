陸軍586旅作戰計畫鑑測 深夜戰術機動演練展戰力

陸軍裝甲586旅昨天完成5天4夜晝夜連續想定的作戰計畫鑑測，M60A3戰車等裝甲車輛深夜進行戰術機動，震耳欲聾引擎聲響劃破寂夜，民眾紛紛拿起手機記錄，展現國軍官兵不分晝夜勤訓以及堅實戰力。

青年日報今天報導，586旅聯兵2營昨天完成為期5天4夜的作戰計畫鑑測，藉由晝夜連續想定方式，結合防衛作戰進程、聯兵營部隊特性，設置各項狀況，磨練各級幹部指參作業、指揮程序與火力分配能力，並使下轄戰車、機步、火力連隊官兵熟稔作戰程序，建構清晰作戰圖像。

根據報導，聯兵2營昨天演練「有限目標攻擊」後，昨天深夜實施戰術機動，進行戰力再整補項目，10餘輛M60A3戰車與數量CM32裝步指揮車，以及CM33、CM34裝步戰鬥車等各式軍用車輛行駛於一般道路上，展現國軍官兵不分晝夜勤訓。

聯兵2營在戰術機動期間，進行「戰場救濟」演練，M60A3停在民用道路模擬遭受敵軍攻擊故障，官兵駕駛M88A1裝甲救濟車抵達現場馳援，將重達130公斤的A支架構連故障戰車與救濟車，迅速脫離戰場，而裝甲救濟車拖曳著待修的戰車，穿梭於城鎮道路通過狹窄路口，也展現救濟車駕駛的高超技巧。

聯兵2營參與鑑測的官兵包含1年役期的義務役男；一兵林鴻琳受訪表示，作戰計畫鑑測將訓練場景轉移到現地環境，讓他學會思考主戰裝備進入城鎮區域，不若訓場遼闊，機動路線、射界等也連帶受到限制，都是作戰時必須納入考量的條件，讓他能進一步認識到各項戰術下達的箇中要領，獲益良多。

根據報導，聯兵2營營長接受訪問指出，此次作戰計畫鑑測除了結合聯合作戰計畫演練，依作戰進程驗證部隊指揮程序及基本戰術運用，也透過「銳指」系統所建制的部隊動態管制及回報系統，使各級部隊長即時掌握部隊動態，建構共同作戰圖像，強化作戰指揮與管制，提升聯合兵種營作戰效能。