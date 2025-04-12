中科院歸還80歲高雄艦 海軍規劃明年3、4月間除役

海軍借調供中科院測試國造制海裝備的高雄軍艦（LCC-1），月前進廠定保，但中科院證實，全艦將交還海軍。據透露，海軍規劃明年3、4月間將讓高雄艦除役，艦上人員及編制收回作其他部署。

高雄軍艦前身是美海軍LST-542郡級的坦克登陸艦，1944年成軍服役，改分配到我國後，作為兩棲登陸指揮艦使用。數年前借調給中科院，作為裝備測試平台，用以驗證國造開發各項新式艦用裝備。

但高雄軍艦雖頻傳海軍將要收回並除役的訊息，但近期曾被目擊仍進廠定保，外界關注未來運用方式。中科院證實該艦將歸還海軍，並表示海軍兵力結構調整屬軍種主政，後續自研海基軍備測試需求，將配合各專案與海軍兵力裕度適時彈性規劃。

知情官員表示，海軍規劃明年3、4月間讓高雄艦除役，約170名艦上航海、陸戰隊員將收回另作其他部署。

「高雄」軍艦擔任國造新型武器系統測試艦任務約7丶8年之久。曾被目擊艦上安裝國造相列雷達丶搭配海弓3飛彈丶海劍2飛彈的國造華陽垂直發射系統、海劍羚短程飛彈系統與迅聯戰系等多項國造裝備出海測試。