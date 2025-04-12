衛報：台灣規劃備戰 便利商店可當作戰時樞紐

英國「衛報」（The Guardian）報導，從能源安全到網路連線，台灣正想方設法在中國攻擊的情況下保護人民，其中一項討論是，萬一發生戰爭，便利商店或許可以發揮重要功能。

衛報報導，沒人知道中國侵台會是什麼狀況，但台灣政府規劃人員做了一些假設。他們預期台灣軍方和警方可能會被派往前線，讓民間第一線人員負責照護和管控。

屆時幾乎可以肯定外部援助會被封鎖；鐵路可能會停用；空域不准貨運等非軍方部門使用；網路甚至手機訊號可能被切斷。

4名知悉內部討論的消息人士說，台灣有超過1萬3000家便利商店，萬一發生上述狀況，台灣居民可以走到便利商店領取連鎖店自身物流運輸系統配送的口糧和醫藥物資。

他們可以閱讀傳真到這些便利商店並展示在櫥窗上的政府公告，或許也可以利用店裡的緊急熱點傳訊息。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，7-Eleven等便利商店與政府合作，在初期物資短缺時供應口罩。要將這些便利商店改造成戰時社區中心會需要更大量的準備工作，但總統賴清德成立的「全社會防衛韌性委員會」正在討論相關議題，目的是讓人民更靈活因應攻擊或災難。

● 中國的併吞計畫

全社會防衛韌性委員會的目標是確保政府和核心服務能在危機發生時持續運作，並保障關鍵補給、網路和基礎設施，以及社區能在必要時為軍方提供民間支援。

總統府發言人李問說：「私人企業在分發重要物資等議題上可扮演關鍵角色…私人企業也參與了提供庇護場所、醫藥物資和儲備的討論。」

委員會目前開了3次會，並於去年12月舉行一次涵蓋多部門的兵棋推演，以及上月底在台南的一次實地演練，主要動員民間力量，沒有軍方參與。

兵棋推演揭露了一些明顯的弱點和危險的假設。「台灣民主實驗室」顧問、全社會防衛韌性委員會成員曾柏瑜說，經過兵棋推演，事情改變非常迅速，因為每個部會都意識到自己準備不足，進而迫使大家深思。

● 能源和通訊系統

台灣的能源和通訊系統也有嚴重弱點。能源安全極易受封鎖影響，而台灣約97%的能源供應仰賴進口。

「科技、民主與社會研究中心」分析潛在封鎖情境和隨之而來的用電限制，發現必須採用更多再生能源；烏克蘭代表團也建議台灣增加電池儲備和行動電源生產。

此外，台灣電力公司的電網太集中，大型電廠之間長長的傳輸線很容易遭受攻擊。

中國也正利用台灣的通訊和資訊網路弱點，去年平均每天對台灣政府發動240萬次網路攻擊。

台灣與科技大亨馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的初步談判沒有成功，無法使用星鏈（Starlink）衛星網路服務，於是台灣推動聯合商業低軌衛星覆蓋和自有系統，包括規劃國內設置700個熱點，可供政府和軍用，或許也可供民用。

● 假資訊活動

台灣媒體被認為極易受假新聞影響。一些大型媒體的員工說，由於工作量大，沒有太多時間查核事實；部分媒體甚至與中國官媒有共享內容的安排。

曾柏瑜說，這是一個「巨大漏洞」，「從（外國資訊操控和干預）角度來看，我認為我們真的必須採取更強硬立場，尤其是針對惡意行為人」。

7-Eleven和其他參加委員會的公司均不願置評。

李問說：「對一個經常受到天災和其他風險威脅的社會而言，一個有用的原則是：不驚慌但也不鬆懈…我們必須達成一種平衡，一邊繼續建立信心並確保經濟成長，一邊提高對潛在威脅的意識。」