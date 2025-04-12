共軍再發動聯合戰備警巡 34機7艦擾台

中共解放軍昨日再次發動聯合戰備警巡，國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機34架、共艦7艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍繼本月初發動「海峽雷霆-2025A」軍演後，昨日再次出動殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機大批出海，配合配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部表示，從昨（11）日清晨到今（12）日清晨6時為止，共計偵獲共機34架次、共艦7艘在台海周邊活動。其中19架次共機曾跨越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨6時到下午2時55分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計8架次在台灣北部及東部空域活動，其中7架次並曾跨越中線進入我北部及東部空域。

另外，昨天上午8時25分到傍晚5時30分，計有26架次戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機出現在台海中線沿線，其中12架曾跨越台海中線，並且進入西南空域活動。