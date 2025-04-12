快訊

外交部有共諜...蔣萬安一語成讖 藍：民進黨政府內有「共諜窩」

台積電血戰一周！頂級大戶減9人倒貨7萬張、11.5萬螞蟻雄兵吸納5.7萬張

川普關稅全球動蕩　張學友看電視超鬱卒：能否改變瘋子

中共41機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控

中央社／ 台北12日電

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機34架次，其中19架次逾越海峽中線進入北、中、西南及東部空域，並偵獲共艦7艘，總計中共41機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天指出，自昨天上午10時23分起，陸續偵獲中共各型主、輔戰機及無人機計21架次出海活動，其中12架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午8時25分至昨天下午5時30分，在台灣海峽空域偵獲中共26架次主、輔戰機及無人機，其中12架次逾越中線。

國軍於昨天上午6時至昨天下午2時55分，於台灣北部空域偵獲中共8架次主、輔戰機及無人機，其中7架次共機進入台灣防空識別區（ADIZ）內的台灣北部空域及東部空域，進入東部空域的共機飛行航跡延伸至台灣防空識別區的東南邊界。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 國軍 國防部 海峽中線

延伸閱讀

北約日本聲明促台海和平 外交部：攜手友盟守護區域

2共機6共艦出海擾台 凌晨發射衛星火箭經我大氣層外

國防部：中共朝西太平洋發射運載火箭 對台灣無危害

17共機艦在台海周圍活動 中共明天發射運載火箭

相關新聞

衛報曝台灣研擬中國入侵應變方案！超商可望變「戰時樞紐」供應糧食

衛報報導，為因應中國可能對台動武，台灣政府正研擬多項全民防衛應變方案，包括將全台逾1萬3000家便利商店轉型為「戰時樞紐...

共軍再發動聯合戰備警巡 34機7艦擾台

中共解放軍昨日再次發動聯合戰備警巡，國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機34架、共艦7艘持續出海擾台。...

【專家之眼】 兩強關貿戰誘發臺海戰端可能性

華盛頓與北京關貿大戰4月2日正式開打，就目前狀況看來，雙方互不相讓，紛紛陸續加碼，毫無退讓跡象。

海峽雷霆軍演後 共軍再次發動「聯合戰備警巡」軍演

國防部表示，從今日上午10時23分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計21架次出海活動，其中...

影／中國海警隱身接近金門 今年海巡第68次嚴密監控

海巡署金馬澎分署第十二巡防區連續兩日偵獲中國海警船出現於金門周邊海域，均立即迅速調動巡防艇能量，透過無線電警告並進行併航...

海巡與陸海警金門對峙 我國旗與對岸旗幟同框

中共海警船昨、今（11）再度入侵金門周邊水域，海巡分別派遣百噸巡防艇對應，海巡署公布的對峙畫面中，兩岸巡防艦艦併航，主桅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。