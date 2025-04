【專家之眼】 兩強關貿戰誘發臺海戰端可能性

華盛頓與北京關貿大戰4月2日正式開打,就目前狀況看來,雙方互不相讓,紛紛陸續加碼,毫無退讓跡象。

4月9號中國大陸國務院新聞辦公室發布中文版本總字數高達兩萬八千字之《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》政府白皮書;該白皮書細數2020年1月15日北京與華盛頓雙方所簽署《中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府經濟貿易協議》(此即中美第一階段經貿協議)以來,中方認真履行中美第一階段經貿協議各項作為,並且同時順勢反控美方違反中美第一階段經貿協議有關義務事證;由此證明北京面對雙方關貿大戰,確實是有備而來。

儘管態度強硬,但北京還是在該白皮書最後章節,刻意留下雙方對話溝通與協商空間,最終可以「示戰期和」來定位其基調。同樣川普在華盛頓雖然也是狠話說盡,極盡威脅施壓能事,但眼見北京仍是鐵板一塊,亦不得不開口喊話,希望能夠透過協商化解僵局。

此時國際社會又有政治評論家與戰略觀察者出面,提出兩強關貿對壘將有可能誘發臺海戰端。其中包括《華盛頓郵報》4月9日以「關稅讓台灣與美國關係不穩,可能為中國敞開大門」(Tariffs put Taiwan on shaky ground with U.S., may open door for China) 為題,以及《商業內幕》(Business Insider)4月8日以「川普關稅盡皆考量臺灣」 (Trump tariffs are all about Taiwan) 為題兩份報導,都在臺灣社會受到高度關注。

針對兩強關稅貿易戰是否可能誘發兩岸軍事衝突,基於下列數點理由,吾人實在不需過分憂慮,最後搞到杞人憂天庸人自擾。首先必須指出,儘管中國大陸對臺政策不斷表示絕不放棄動武選項,但所有對臺採取非和平手段之前提要項,全部詳列於反分裂國家法第八條,因此政策相當明確。而不論兩強關貿戰演變到什麼地步,並無可能與對臺必須被迫選擇非和平手段,形成任何因果關係。正因如此,胡亂預測兩強關貿戰將導致臺海發生衝突挑起戰端,實在是缺乏合理理則思維推論基礎。

其次更要指出,不論兩強關貿對抗到如何嚴重地步,絕對沒有可能會影響到涉及兩岸軍事部署與戰略規劃。此因運用軍事手段與兵力部署施壓,亦無可能令對手在關稅貿易主戰線上讓步。同時當關稅不斷加碼惡性循環至完全不合理地步時,雙方經貿關係將因獲利空間受到嚴重壓縮而自然中斷;假若雙方此時還有意溝通對話進行協商,就更會在其他面向上戒慎恐懼,避免另生枝節打亂整個關稅經貿較勁角力棋局。

再者就要提醒,國際舞臺不是只有北京、華盛頓與臺北三個演員在唱戲;就算北京與華盛頓因為關貿對壘搞成僵局,北京與華盛頓還是要與全球其他貿易對象國繼續往來,不會隨便就在臺海任性攤牌訴諸武力對決。

對華盛頓來說,不論臺灣牌在應對北京時如何有用,在關貿戰這場牌局中,確實看來是難以派上用場。而且就算臺北面對華盛頓所提要求,不論是啞巴吃黃連,有苦說不出到何種地步,絕無可能像華盛頓郵報所推論般,替北京製造機會到敞開大門地步。

兩岸之間本來就存在多項矛盾,但臺北與華盛頓互動往來,確實無法對臺北與北京關係產生相互消長互換替代效應。所以在此種一碼歸一碼難以替換前提下,隨意認定華盛頓與臺北關係惡化,就會替北京製造機會,顯然是缺乏可信基礎之誤解與誤判。

最後就要強調,執政綠營經常運用網路側翼、喉舌媒體與輿論打手,針對任何質疑美國觀點,斥之為「疑美論」並且口誅筆伐強勢打壓毫不留情,但在應對華盛頓對我採取不公平政策對待時,又屢次擺出卑膝奴顏與逢迎媚骨態度,幾乎到達毫無尊嚴地步。如今面對華盛頓在關貿待遇上對我如此無理,或許真是臺灣社會開始思考「抗中」、「保臺」與「疑美」等諸多被過度簡化之政治敘事用辭,到底是否能夠「道盡複雜世間事」與「理清糾葛兩岸情」?其實過度簡化思維,就是為何會產生兩強關貿對壘會誘發兩岸武裝衝突妄想真正原因。