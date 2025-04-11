國防部：12架次共機逾越中線 配合共艦聯合戰備警巡

「女青年大隊」經過金門823砲火洗禮， 讓人體認到戰爭與女性的關係，懷孕的女青隊員帶隊，在戰火中展現堅韌、勇氣與奉獻。而她們退伍後的轉業狀況與社會角色轉變，也令人好奇。駐衛警、國小教師、軍訓教官，都曾是女青隊員的下一站。...

2025-04-11 07:30