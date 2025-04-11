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國防部：12架次共機逾越中線 配合共艦聯合戰備警巡

中央社／ 台北11日電

國防部表示，自今天上午10時23分起，陸續偵獲中共各型主、輔戰機及無人機計21架次出海活動，其中12架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」，國軍嚴密掌握應處。

國安局日前揭露，共軍擴增台海威懾力度，去年對台執行40次「聯合戰備警巡」，藉擴增夜間訓練頻次、納入掃雷艦及登陸艦等輔戰艦船，謀提升晝夜間制空、制海作戰及多方向登陸能力；今年3月17日首次單日2度實施「聯合戰備警巡」。

國防部下午指出，自今天上午10時23分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計21架次出海活動，其中12架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部指出，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國軍 國防部 海峽中線

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