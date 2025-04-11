影／中國海警隱身接近金門 今年海巡第68次嚴密監控
海巡署金馬澎分署第十二巡防區連續兩日偵獲中國海警船出現於金門周邊海域，均立即迅速調動巡防艇能量，透過無線電警告並進行併航監控，成功將中方船隻驅離，展現維護海域主權的決心。
海巡署表示，昨天下午約14時50分，4艘中國海警船「14608」、「14603」、「14607」及「14060」自金門外海航向南部海域，從鳳嘴西南、翟山西南及料羅東南等3處接連進入我方水域，海巡署立即調派預置巡防艇，以快速反應方式近距離監控與驅離。
今天清晨，中國再派出「14608」、「14603」、「14607」及「14521」等海警船侵入金門周邊，並改變部分進入路線，除南部海域外，亦自北碇北方接近。雖然當時海面瀰漫霧氣、能見度不佳，巡防區仍迅速掌握動態並完成部署。海巡人員透過中、英文廣播強力要求中方船隻離開，最終在上午11時許成功將其驅離出限制水域。
海巡署指出，中國海警持續以「灰色地帶行動」進行騷擾，甚至有隱身或偽裝情形，不僅挑戰我方執法底線，也破壞區域和平穩定，根據統計，今年至今中國海警已襲擾金門水域達68次，是類侵擾行為雖已成為常態，海巡署始終秉持堅定立場、強力應處、絕不鬆懈，嚴密掌控中國海警船海上動態，遇況立即完成部署，確保國家主權及安全。
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