海巡與陸海警金門對峙 我國旗與對岸旗幟同框
中共海警船昨、今（11）再度入侵金門周邊水域，海巡分別派遣百噸巡防艇對應，海巡署公布的對峙畫面中，兩岸巡防艦艦併航，主桅上的我國國旗與對岸旗幟難得同框。
昨、今兩日都各有4艘中共海警船航入我國水域，首日自近金門南方海域，並自鳳嘴西南、翟山西南及料羅東南3處分別航入我國水域；今（11）日則在霧氣下改變部分侵擾水域，除鳳嘴、翟山外，也由北碇北方航近金門海域。海巡調動巡防艇併航對應，透過中、英文無線電廣播，要求海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，航出金門限制水域。
海巡署今天公布的影像，兩岸船隻併航間，桅桿上的我國國旗與對岸旗幟難得同框。
海軍軍艦主桅的桅頂上一面狹長而小、上面有中華民國國旗青天白日滿地紅主視覺的小旗幟，稱為「長旒」，是世界各國海軍史具歷史意義旗幟。海巡主桅上懸掛的則是國旗，海關艦艇亦同。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言