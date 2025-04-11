海巡與陸海警金門對峙 我國旗與對岸旗幟同框

中共海警船昨、今（11）再度入侵金門周邊水域，海巡分別派遣百噸巡防艇對應，海巡署公布的對峙畫面中，兩岸巡防艦艦併航，主桅上的我國國旗與對岸旗幟難得同框。

昨、今兩日都各有4艘中共海警船航入我國水域，首日自近金門南方海域，並自鳳嘴西南、翟山西南及料羅東南3處分別航入我國水域；今（11）日則在霧氣下改變部分侵擾水域，除鳳嘴、翟山外，也由北碇北方航近金門海域。海巡調動巡防艇併航對應，透過中、英文無線電廣播，要求海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，航出金門限制水域。

海巡署今天公布的影像，兩岸船隻併航間，桅桿上的我國國旗與對岸旗幟難得同框。