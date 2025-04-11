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2共機6共艦出海擾台 凌晨發射衛星火箭經我大氣層外

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部表示，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機2架次進入我西南空域徘徊、同時有共艦6艘在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部表示，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機2架次進入我西南空域徘徊、同時有共艦6艘在台海周邊活動。圖／國防部提供

國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6時為止，偵獲共機2架次、共艦6艘出海擾台。另外，中共在今天凌晨於四川西昌衛星中心發射衛星運載火箭，經過台灣上空，國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部表示，從昨（10）日清晨到今（11）日清晨6時為止，共計偵獲共機2架次進入我西南空域徘徊、同時有共艦6艘在台海周邊活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，這兩架中共戰鬥機是從昨天下午1時50分到2時30分為止，進入我西南空域活動。

另外，國防部表示，今日凌晨0時47分，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

國防部 火箭 衛星

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