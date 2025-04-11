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中國斷電纜 美司令：提前偵測嚇阻、強化台數位韌性

中央社／ 華盛頓10日專電
美國聯邦參議院軍事委員會10日舉行聽證會，美軍印太司令部司令帕帕羅列席備詢。中央社
美國聯邦參議院軍事委員會10日舉行聽證會，美軍印太司令部司令帕帕羅列席備詢。中央社

台灣近來發生多起海纜斷纜事件，引發美國議員憂心這是中共侵台「起手式」。美軍印太司令部司令帕帕羅今天對此表示，美國必須能深入電纜可能遭斷的地點，提前偵測與嚇阻，及強化台灣數位基礎設施。

美國聯邦參議院軍事委員會上午就印太司令部及駐韓美軍部署情形舉行聽證會，民主黨籍參議員羅森（Jacky Rosen）質詢列席作證的帕帕羅（SamuelPaparo）時提到，中國頻繁試圖破壞海底電纜，使台灣數位基礎設施脆弱性日增，令人憂心。

羅森指出，這些行動雖未達戰爭程度，通常涉及非軍事力量或代理人，目的是施加壓力或破壞區域穩定。雖然有些專家認為這只是測試行為，但也有人示警，這可能是中國更大戰略的一環，意在為未來對台灣的脅迫行動，甚至是入侵做準備。

帕帕羅表示，這類行動確實是有意圖的行為。中國可能會運用武裝部隊、海上民兵等混合力量來執行這類任務，這樣可以在不直接表露開戰意圖的情況下，進行破壞性行動，削弱對手在資訊領域的能力。

他指出，從情報角度來看，美國必須能夠深入可能發生切斷電纜行動的地點，提前偵測與嚇阻這類活動，同時建立備援網絡，例如發展低軌道與中軌道衛星系統，讓被攻擊的國家及其夥伴能維持資訊運作能力，不只依賴單一系統。

美國應如何幫助台灣強化數位基礎設施方面，帕帕羅說，應幫助台灣建立所需韌性。這樣一來，如果美方無法成功阻止中國切割電纜的行為，台灣仍能透過其他頻段與資訊技術方式維持通訊，台灣將能擁有足夠頻寬，來優先處理必須執行的功能。

帕帕羅另在開場時提到對中國威脅的評估，強調2024年，中國人民解放軍透過對台灣持續施加壓力的行動，展現出其日益成長的軍事能力，這類行動的規模比過去擴大了300%。

帕帕羅說，中國在台灣周邊的具侵略性的行動不只是軍演，更是為強行推進統一進的「模擬預演」（dress rehearsals）。

他指出，雖然中國解放軍企圖恐嚇台灣人民，展示其脅迫能力，但這些行動反而適得其反，不僅引起全球更多關注，也加速台灣自身的國防準備。

美國 美軍 解放軍

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