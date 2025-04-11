怪招躲兵役、「轉大人」從軍 役男兩樣情

新北市近10年來累計3萬2551名役男身高體重等體位不合格，獲免役或僅服12天補充兵，其中高達2萬6516人因體重未達標準免役。為躲避兵役，有役男出奇招「造假」體重，不惜吃瀉藥、喝大量水，甚至在內褲綁鐵片加重，試圖混過體檢。

新北市民政局兵役徵集科長吳麗玉承辦兵役業務超過30年，被稱為「兵役活字典」，看過各式各樣的逃避兵役怪招，她說，隨著社會風氣改變，不少年輕人認為當兵浪費時間，於是動歪腦筋，很多伎倆常讓人哭笑不得。曾遇過役男在複檢時穿上寬鬆四角褲，在大腿內側綁上鐵片增加體重，闖關失利被發現時一臉尷尬，最終仍被安排服常備兵役。

也有家長主張當兵是成為「男子漢」的必要歷練，不當兵顏面無光。吳麗玉回憶，曾有一名住樹林的父親連續3年向民政局陳情，希望讓兒子服役，該名役男在高中畢業時身高僅156公分，未達當時役男最低身高標準157公分，被判定免役。

這名父親表示，他們在家測量身高都有達標，質疑醫院測量儀器有誤。當時該名個案高中剛畢業，民政局只好安慰這名父親「孩子還年輕，身高也許還會長」，2年後該個案終於達標，完成常備役服役，後來更簽下志願役，讓他十分欣慰。

嘉義基督教醫院小兒骨科主任陳俊和表示，扁平足是否影響生活因人而異，但免役規定已加嚴，新修訂的兵役體位標準規定，扁平足足弓角大於168度免役；大於165度、小於等於168度者服補充役。

「痛不痛只有當事人知道，旁人很難體會。」陳俊和觀察，扁平足要跑快不難，通常較難跑遠，但部分扁平足患者還是能跑馬拉松，情況因人而異。

陳俊和說，人剛出生時大部分都是扁平足，隨年齡增長，足弓會自然發育，如果呈現平坦、完全接觸地面或足跟向外歪斜，很可能就是扁平足。有些患者會手術改善，若症狀不嚴重，加強足部運動或使用矯具即可。