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扁平足無法當兵？新北籲檢討

聯合報／ 記者張策／新北報導
醫師表示，觀察站立時足底是否有弓形弧度，如果呈現平坦狀態，完全接觸地面，或足跟向外歪斜，很可能就是扁平足。本報資料照片
醫師表示，觀察站立時足底是否有弓形弧度，如果呈現平坦狀態，完全接觸地面，或足跟向外歪斜，很可能就是扁平足。本報資料照片

兵役法規定役男被診斷為扁平足，依彎曲角度嚴重性，可判定免役或僅服12天補充兵。新北市民政局統計，10年來新北因扁平足免役者有2955人，服補充兵2882人，流失近6千名役男，建請中央檢討相關標準。

新北10年前每年有3萬多名役男入伍，因少子化跌到現在僅2萬人左右，體重、視力、扁平足穩居免役前三大原因。每年有1成多的役男會因體位不符免役，如今當兵操練不如以往高強度，扁平足是否真的無法當兵，引發討論。

新北市民政局官員指出，部分扁平足者日常生活與一般人無異，甚至有人能跑全馬；官員認為免役條件必須合理公平，呼籲中央檢討相關標準，與時俱進，避免役男適用免役條件過於寬鬆，影響服役公平性。

正在新北市民政局服替代役的許智翔表示，哥哥4年前當兵體檢時才得知自己有扁平足，只需服12天補充兵，全家人都相當驚訝。他和哥哥從小一起長大，從沒感覺異狀，哥哥也很愛運動，還會參加半馬，部分親友、同學因扁平足免役或只服補充兵，「大家覺得像是賺到」。

對於扁平足當兵的標準該不該修正，立委多持保留態度。立委沈伯洋表示，學生時代也有認識扁平足的同學，對方可能情況不嚴重，當年仍服役，一切還是以醫學專業為判斷標準。立委李坤城說，扁平足症狀與嚴重程度每人不同，是否免役應有明確醫學依據。

除了扁平足，新北市近10年也有逾3萬2千名役男因身高過高過矮或體重過輕過重未服常備兵役。其中BMI值不符標準高達2萬6516人免役、6035人補充兵；身高未達155公分或超過195公分有2166人免役、118人補充兵。整體加總，新北近10年來「特殊體位」役男超過4萬人。

免役 役男

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