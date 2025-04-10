國軍因公死亡保險調升最高2000萬元 6月1日起實施

國防部宣布，行政院核定「國軍團體意外保險」給付調整方案，未來「一般勤務」因公死亡及失能給付提升為新台幣1000萬元，「特殊勤務」因公死亡及失能給付則提升為2000萬元，預計將從6月1日起正式實施。

國防部指出，為了加強對國軍傷亡人員及遺族生活照顧，因此擬具「國軍團體意外保險」給付調整方案，行政院已經於3月18日核定，預計從今年6月1日起正式施行。

國防部說明，「國軍團體意外保險」保障措施從民國87年起辦理，因國內消費物價指數連年攀升，給付金額已不敷傷亡官兵或其遺族現實經濟生活所需，因此檢討調整「國軍團體意外保險」給付金額，「一般勤務」因公死亡及失能給付由350萬元提升為1000萬元，「特殊勤務」因公死亡及失能給付由1000萬元提升為2000萬元

根據國防部說明，根據現行規定，「一般勤務」團體保險目前因公死亡給付350萬元、非因公死亡給付200萬元；調整後因公死亡提高為1000萬元，非因公死亡則維持原額度。「特殊勤務」團體保險對象則包括空勤、彈藥、潛艦及水中爆破人員，給付由1000萬元調高為2000萬元。