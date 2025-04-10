國軍特殊勤務因公死亡保險最高調至2000萬 6月1日上路
行政院已核定「國軍團體意外保險」給付調整方案，國防部今天表示，「一般勤務」因公死亡及失能給付提升為新台幣1000萬元，「特殊勤務」因公死亡及失能給付則提升為2000萬元，預計6月1日正式施行。
國防部晚間發布新聞稿表示，為加強對國軍傷亡人員及遺族生活照顧，擬具「國軍團體意外保險」給付調整方案，行政院於114年3月18日核定，預計自114年6月1日正式施行。
國防部說明，「國軍團體意外保險」保障措施自民國87年起辦理，因國內消費物價指數連年攀升，給付金額已不敷傷亡官兵或其遺族現實經濟生活所需，故檢討調整「國軍團體意外保險」給付金額。
國防部說，「一般勤務」因公死亡及失能給付由350萬元提升為1000萬元，「特殊勤務」因公死亡及失能給付由1000萬元提升為2000萬元。
國防部強調，刻正依「國軍團體意外保險辦法」規定，積極辦理後續保險契約修正等相關銜接作業，期使調整方案如期如質施行，以提高官兵服役期間安全保障及遺族生活照顧。
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