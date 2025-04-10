影／海軍拉法葉艦升級戰鬥系統 裝上997型ARTISAN雷達
海軍康定級拉法葉承德軍艦目前正在高雄台船進行戰鬥管理系統提升工程，目前工程進度除在B砲位已經完成中科院自製華陽垂直發射系統，未來將搭載國產海劍二防空飛彈外，包括新型偵蒐光電儀等重要裝備都已經裝載完成，而承德艦尾桿後上方位置今天下午也被目擊已經將英國提供的997型ARTISAN雷達天線裝上，後續也將展開測試整合階段，這次康定級艦戰鬥管理系統提升及雷達系統與防空飛彈系統後，將大幅提升防空、反飛彈作戰能力。
承德軍艦的性能提升工程是為其他康定級艦升級作為原型艦，由中科院與法商合作，原部署在艦艏B砲位的海欉樹近空防禦飛彈，改安裝國造華陽垂直發射系統，配備32枚海劍二型防空飛彈。而最受注目的防空雷達經過多方猜測，今天下午工程人員將英國BAE公司提供的Type 997 ARTISAN被動陣列3D雷達裝上尾桿，這款防空雷達也被英國皇軍海軍廣泛使用，性能優異，它可同時精確測定目標方位，距離與高度，是成熟的現役主戰艦艇用雷達。
承德軍艦為海軍康定級巡防艦，艦上戰鬥系統性能提升案編列431億5990萬餘元，針對戰系、防空雷達與飛彈系統提升性能，計畫辦理康定級艦性能提升與測試驗證6艘，計畫在B砲位裝設中科院仿製的華陽垂直發射系統，搭配劍二防空飛彈，強化防空與反飛彈作戰性能。全案執行時間至2030年。
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