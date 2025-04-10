快訊

關稅豁免行情僅1天？美股早盤續挫 道瓊下殺千點、台積電ADR跌5%

遭爆街頭激吻片？家屬曝金賽綸當時動向 手機紀錄揭戀情真相

影／海軍拉法葉艦升級戰鬥系統 裝上997型ARTISAN雷達

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
海軍康定級承德軍艦目前正在高雄台船進行戰鬥管理系統提升工程，今天下午被目擊尾桿上方已經裝上英國提供的997型ARTISAN雷達天線，這款3D防空雷達可精確測定目標方位，距離與高度，是成熟的現役主戰艦艇用雷達。記者劉學聖／攝影
海軍康定級承德軍艦目前正在高雄台船進行戰鬥管理系統提升工程，今天下午被目擊尾桿上方已經裝上英國提供的997型ARTISAN雷達天線，這款3D防空雷達可精確測定目標方位，距離與高度，是成熟的現役主戰艦艇用雷達。記者劉學聖／攝影

海軍康定級拉法葉承德軍艦目前正在高雄台船進行戰鬥管理系統提升工程，目前工程進度除在B砲位已經完成中科院自製華陽垂直發射系統，未來將搭載國產海劍二防空飛彈外，包括新型偵蒐光電儀等重要裝備都已經裝載完成，而承德艦尾桿後上方位置今天下午也被目擊已經將英國提供的997型ARTISAN雷達天線裝上，後續也將展開測試整合階段，這次康定級艦戰鬥管理系統提升及雷達系統與防空飛彈系統後，將大幅提升防空、反飛彈作戰能力。

承德軍艦的性能提升工程是為其他康定級艦升級作為原型艦，由中科院與法商合作，原部署在艦艏B砲位的海欉樹近空防禦飛彈，改安裝國造華陽垂直發射系統，配備32枚海劍二型防空飛彈。而最受注目的防空雷達經過多方猜測，今天下午工程人員將英國BAE公司提供的Type 997 ARTISAN被動陣列3D雷達裝上尾桿，這款防空雷達也被英國皇軍海軍廣泛使用，性能優異，它可同時精確測定目標方位，距離與高度，是成熟的現役主戰艦艇用雷達。

承德軍艦為海軍康定級巡防艦，艦上戰鬥系統性能提升案編列431億5990萬餘元，針對戰系、防空雷達與飛彈系統提升性能，計畫辦理康定級艦性能提升與測試驗證6艘，計畫在B砲位裝設中科院仿製的華陽垂直發射系統，搭配劍二防空飛彈，強化防空與反飛彈作戰性能。全案執行時間至2030年。

海軍陸戰隊每天都會派士兵駕駛M109特戰突擊艇到台船戒護海鯤潛艦安全。記者劉學聖／攝影
海軍陸戰隊每天都會派士兵駕駛M109特戰突擊艇到台船戒護海鯤潛艦安全。記者劉學聖／攝影
海軍康定級承德軍艦目前正在高雄台船進行戰鬥管理系統提升工程，今天下午被目擊尾桿上方已經裝上英國提供的997型ARTISAN雷達天線，這款3D防空雷達可精確測定目標方位，距離與高度，是成熟的現役主戰艦艇用雷達。記者劉學聖／攝影
海軍康定級承德軍艦目前正在高雄台船進行戰鬥管理系統提升工程，今天下午被目擊尾桿上方已經裝上英國提供的997型ARTISAN雷達天線，這款3D防空雷達可精確測定目標方位，距離與高度，是成熟的現役主戰艦艇用雷達。記者劉學聖／攝影
海軍康定級承德軍艦目前正在高雄台船進行戰鬥管理系統提升工程，今天下午被目擊尾桿上方已經裝上英國提供的997型ARTISAN雷達天線，這款3D防空雷達可精確測定目標方位，距離與高度，是成熟的現役主戰艦艇用雷達。記者劉學聖／攝影
海軍康定級承德軍艦目前正在高雄台船進行戰鬥管理系統提升工程，今天下午被目擊尾桿上方已經裝上英國提供的997型ARTISAN雷達天線，這款3D防空雷達可精確測定目標方位，距離與高度，是成熟的現役主戰艦艇用雷達。記者劉學聖／攝影
海軍康定級承德軍艦目前正在高雄台船進行戰鬥管理系統提升工程，後半部的76砲與方陣快砲沒有改變。記者劉學聖／攝影
海軍康定級承德軍艦目前正在高雄台船進行戰鬥管理系統提升工程，後半部的76砲與方陣快砲沒有改變。記者劉學聖／攝影
海軍康定級承德軍艦目前正在高雄台船進行戰鬥管理系統提升工程，B砲位已經完成中科院自製華陽垂直發射系統。記者劉學聖／攝影
海軍康定級承德軍艦目前正在高雄台船進行戰鬥管理系統提升工程，B砲位已經完成中科院自製華陽垂直發射系統。記者劉學聖／攝影

中科院 軍艦 飛彈

延伸閱讀

承德艦性能提升新進度 「Type 997」3D雷達裝設待驗測

海軍中士兩次朝女同袍伸狼爪 判刑丟工作提告爭權吞敗

前海軍處長為中吸收4軍官未遂 判刑3年10月定讞

內建防詐雷達…3星座很難被騙！天蠍直覺敏銳、第一名根本「柯南」

相關新聞

國軍因公死亡保險調升最高2000萬元 6月1日起實施

國防部宣布，行政院核定「國軍團體意外保險」給付調整方案，未來「一般勤務」因公死亡及失能給付提升為新台幣1000萬元，「特...

國軍特殊勤務因公死亡保險最高調至2000萬 6月1日上路

行政院已核定「國軍團體意外保險」給付調整方案，國防部今天表示，「一般勤務」因公死亡及失能給付提升為新台幣1000萬元，「...

承德艦性能提升新進度 「Type 997」3D雷達裝設待驗測

正在高雄港區進行性能提升的康定級承德號飛彈巡防艦（PFG-1208），今日被目擊已裝設英國BAE防衛系統所開發的「Typ...

總統府軍職新人事 副侍衛長陳宏詩上任

原任總統府副侍衛長林鶴欽4月1日調升國安局特勤中心專任副指揮官，遺缺由陸軍司令部後勤處長陳宏詩少將接任。他目前已上任，同...

美陸戰團推叢林作戰 台戰傷救護大樓新增叢林作戰模式

國防醫學院衛勤訓練中心「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」於2023年12月成立啟用，國防部說，今（2025）年將準備擴充...

硬的來了！漢光41動員2萬後備軍人 14天全程戰鬥

國軍目前正在進行漢光41號兵棋推演，兵推結論將應用於7月間運用實兵操演驗證。國防部說，今年適用14天新制教召的後備軍人約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。