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城鎮韌性演習連江首登場 實作演練戰災搶救應變

中央社／ 連江縣10日電

2025城鎮韌性演習首站今天於連江縣舉行，上午兵棋推演，下午舉辦綜合實作演練，模擬演練戰時物資配售流程、中華電信機房遭中國火炮擊中、傷患救護安置等應變措施。

連江縣政府民政處新聞資料指出，綜合實作演練包括應變中心開設與資安防護、物資配售站開設、中華電信南竿機房關鍵設施搶救作為、急救站開設、災民與傷患安置，以及打擊假訊息與戰時心理作戰，透過設定情境與任務，實際演練戰爭時的災害搶救。

實作演練模擬中華電信位於南竿鄉介壽村的機房，因受中國無預警火炮攻擊，導致機房頂樓基地台、訊號傳輸用銅纜毀損，附近多處建築物起火，並有大量傷患需急救。縣府啟動大量傷患救助機制，現場火勢獲控制後，中華電信啟動衛星行動通信車與維修人員，並於40分鐘內恢復通訊。

2025城鎮韌性演習指導官、國家通訊傳播委員會委員王怡惠總評指出，此次韌性演習改變以往搭台布景呈現，而是首次採實援實務演練，並著重於戰時的臨災應變機制，並確保戰時公務機關能發揮其功能。今日演練規劃完整詳實，有效整合轄內資源，貼近實況，是一次成功的演練。

王怡惠表示，因應天災與戰災，中央與地方需跨單位整合協調，強化平時與戰時災害搶救整備，鞏固全民心防，齊力加強防範認知作戰，避免境外勢力透過各種管道，系統性製造國內衝突，影響台灣民心士氣。

連江縣長王忠銘總結時肯定縣府同仁表現，他指出，9成以上參與演習的人員都是馬祖在地人，經驗豐富，展現專業與自信。當戰爭來臨時，每個人都能在崗位上表現地有聲有色。

根據連江縣政府民政社會處統計，綜合實作演練共動員300餘人，除縣府各局處人員外，還包括志工、民間團體等。

今天上午的兵棋推演，分3階段重點推演面臨中國對台軍事威脅升溫，項目有火炮與無人機破壞建設與通訊等，演習啟動戰災應變作為。

南竿 戰爭 演習

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