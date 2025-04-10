承德艦性能提升新進度 「Type 997」3D雷達裝設待驗測

正在高雄港區進行性能提升的康定級承德號飛彈巡防艦（PFG-1208），今日被目擊已裝設英國BAE防衛系統所開發的「Type 997」3D雷達。公開情報指稱，997型雷達是用於不追求最尖端技術與昂貴零件的新型中低成本或舊型艦艇，提升偵測能力。

承德艦今年春節前一度拆去主桅部施工鷹架，運作艦橋上方的DRBV-26D Jupiter-II二維長程對空搜索雷達，但不久隨即並拆除相關結構，恢復施工狀態。外界緊盯主桅桿上的結構部件會作什麼改變。

本報今天目擊，承德艦已新裝設「Type 997」3D雷達。依公開情報記載，BAE曾對外表示997型雷達具備同時追蹤900個以上目標的高度、距離、方位，並能有效追蹤以3馬赫移動的高爾夫球大小目標，等同能有效偵測新世代超音速反艦飛彈的性能。

海軍司令部自2022年至2030年跨年度編列431億餘元預算，針對6艘康定級巡防艦的戰鬥系統進行性能提升案，重點除裝設國造「華陽」垂直發射系統32枚聯裝的「海劍二」防空飛彈，同時換裝3D雷達、更新拖曳聲納、改造、強化艦體等。中科院同樣研發有性能類似的海蜂眼雷達，但未列入法方性能提升案選項。法廠承包的艦艇性能提升案，也並未使用法製3D雷達，而使用英國廠商裝備。

今日被目擊的997型3D雷達，是用來取代原位置所裝設的海神G對空搜索雷達。新款雷達每分鐘可30轉對空掃瞄。而近期也有軍事愛好者目擊到帆布上有THALES（泰勒斯）標籤的巨型零件到貨送至承德艦工程碼頭，疑似為承德艦拖曳式聲納的絞車到貨。