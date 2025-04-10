快訊

美中是否協商？川普對陸關稅125% 陸商務部喊話：奉陪到底！

暫緩關稅後首發聲！川普喊「美好的一天」發文預告還有好日子

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 他是最大贏家

城鎮韌性演習連江首登場 兵推共軍侵犯啟動應變

中央社／ 連江縣10日電

2025年首場城鎮韌性演習今天於連江縣登場，上午兵棋推演，分3階段重點推演面臨中國對台軍事威脅升溫，項目有火炮與無人機破壞建設與通訊等，演習啟動戰災應變作為。

上午的兵推演練，由國家通訊傳播委員會委員王怡惠擔任指導官，共分成聯合封鎖、火力打擊、全面作戰3個階段，演練隨機抽出每階段特別狀況，包括中國透過社群平台與資訊戰、統戰份子散播假訊息，民眾恐慌搶購民生物資；中國實彈射擊破壞縣內港口等設施；聯外行動通訊、電纜遭破壞等。下午活動內容，進行實地演練。

連江縣副縣長陳冠人在兵棋推演簡報時指出，「軍民一家」深植縣民心中，不分平時與戰時，且連江縣地理條件上難以向其他縣市求援，加上縣內各島都要獨立作戰，一旦中國有任何武力或資訊戰等實質侵犯動作，將會開設聯合應變中心，啟動戰災應變作為，維護人民生命安全。

陳冠人表示，馬祖已有完整災害救治、人員疏散、緊急醫療與民生物資配售機制，民防與村里聯絡系統更是十分緊密，遇到中國以資訊戰攻擊時，可在第一時間透過縣內各種管道澄清訊息，安定民心。若戰爭災害發生時，儲備的油料、電力、飲用水等民生物資，至少可維持7至10天。

連江縣長王忠銘指出，兵推演練結果非百分百滿意，但可接受。若戰爭爆發時其他地方政府恐無法提供連江縣援助，國軍也可能無法協助，縣府需要與民間單位自力更生。透過演習，了解戰時應如何應用資源與人力，讓政府與民間通力合作，將災害降到最低。

王怡惠總結時表示，此次兵推採取有想定無腳本方式，認為連江縣府對各項狀況均有應變機制，但仍需注意戰時國軍並無能量支援戰爭導致的各種災害，地方政府需運用轄內人力物力自救。善用無人機與消防機械等科技工具，以便於災害時減少救難人員傷損與提升救災效率。

國軍 戰爭 演習

延伸閱讀

台東7月城鎮韌性（防空）演習 防空避難設施全面更新

演練中華電信機房遭攻擊 馬祖模擬戰時災防應變

海峽雷霆-2025A 蔡明彥：展現共軍整肅內部仍能演習

日本、美國2024利刃軍演 模擬以飛彈攻擊侵略台灣的中共軍艦

相關新聞

美陸戰團推叢林作戰 台戰傷救護大樓新增叢林作戰模式

國防醫學院衛勤訓練中心「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」於2023年12月成立啟用，國防部說，今（2025）年將準備擴充...

硬的來了！漢光41動員2萬後備軍人 14天全程戰鬥

國軍目前正在進行漢光41號兵棋推演，兵推結論將應用於7月間運用實兵操演驗證。國防部說，今年適用14天新制教召的後備軍人約...

演練中華電信機房遭攻擊 馬祖模擬戰時災防應變

因應區域安全情勢升溫，連江縣政府今天舉行城鎮韌性演習（全民防衛動員），歷經3個月籌備與4次預演，從兵棋推演、實兵演練到救...

防「役」搞怪花招百出 也有父苦等兒長高再簽志願役

新北市近10年來，累計有3萬2551名役男因身高體重體位不合格而免役或僅服12天補充兵，其中高達2萬6516人因體重未達...

扁平足10年流失近6千兵源 新北籲中央檢討免役標準

根據兵役法規定，若役男被診斷為扁平足，依彎曲角度嚴重性，可判定為免役或僅需服12天補充兵。新北市民政局統計，過去10年來...

真正台海危機來了？福建艦或年底服役 7次海試看實戰力

中國大陸軍事專家稱，福建艦最近做了抗衝擊試驗，驗證實戰能力。她的第七次海試已到艦載機彈射與攔阻著艦測試階段，而美國福特號在這方面多次遇阻。 福建艦最快2025年底服役，且主要目標是美軍，但福建艦成軍後，也是真正台海危機的開始。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。