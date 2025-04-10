城鎮韌性演習連江首登場 兵推共軍侵犯啟動應變

2025年首場城鎮韌性演習今天於連江縣登場，上午兵棋推演，分3階段重點推演面臨中國對台軍事威脅升溫，項目有火炮與無人機破壞建設與通訊等，演習啟動戰災應變作為。

上午的兵推演練，由國家通訊傳播委員會委員王怡惠擔任指導官，共分成聯合封鎖、火力打擊、全面作戰3個階段，演練隨機抽出每階段特別狀況，包括中國透過社群平台與資訊戰、統戰份子散播假訊息，民眾恐慌搶購民生物資；中國實彈射擊破壞縣內港口等設施；聯外行動通訊、電纜遭破壞等。下午活動內容，進行實地演練。

連江縣副縣長陳冠人在兵棋推演簡報時指出，「軍民一家」深植縣民心中，不分平時與戰時，且連江縣地理條件上難以向其他縣市求援，加上縣內各島都要獨立作戰，一旦中國有任何武力或資訊戰等實質侵犯動作，將會開設聯合應變中心，啟動戰災應變作為，維護人民生命安全。

陳冠人表示，馬祖已有完整災害救治、人員疏散、緊急醫療與民生物資配售機制，民防與村里聯絡系統更是十分緊密，遇到中國以資訊戰攻擊時，可在第一時間透過縣內各種管道澄清訊息，安定民心。若戰爭災害發生時，儲備的油料、電力、飲用水等民生物資，至少可維持7至10天。

連江縣長王忠銘指出，兵推演練結果非百分百滿意，但可接受。若戰爭爆發時其他地方政府恐無法提供連江縣援助，國軍也可能無法協助，縣府需要與民間單位自力更生。透過演習，了解戰時應如何應用資源與人力，讓政府與民間通力合作，將災害降到最低。

王怡惠總結時表示，此次兵推採取有想定無腳本方式，認為連江縣府對各項狀況均有應變機制，但仍需注意戰時國軍並無能量支援戰爭導致的各種災害，地方政府需運用轄內人力物力自救。善用無人機與消防機械等科技工具，以便於災害時減少救難人員傷損與提升救災效率。