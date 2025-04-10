17共機艦在台海周圍活動 中共明天發射運載火箭

中國大陸軍事專家稱，福建艦最近做了抗衝擊試驗，驗證實戰能力。她的第七次海試已到艦載機彈射與攔阻著艦測試階段，而美國福特號在這方面多次遇阻。 福建艦最快2025年底服役，且主要目標是美軍，但福建艦成軍後，也是真正台海危機的開始。...

2025-04-10 07:30