17共機艦在台海周圍活動 中共明天發射運載火箭
國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機11架次，其中9架次逾越海峽中線進入北部及西南空域，及共艦6艘，共偵獲17共機艦，持續在台海周邊活動。另預告11日中共將發射1枚火箭並行經防空識別區。
根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，9日下午2時50分至晚間6時40分，在北部及西南空域偵獲中共直升機2架；上午7時40分至下午5時35分，在台灣海峽區域偵獲3架次中共主戰機及無人機，其中1架次逾越中線；上午9時20分至下午5時40分，在西南空域偵獲中共主戰機6架次。
此外，國防部預告「中共運載火箭發射活動」，1枚中共運載火箭預計於11日自西昌衛星發射中心發射，往西太平洋飛行，將行經台灣防空識別區（ADIZ）。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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