美陸戰團推叢林作戰 台戰傷救護大樓新增叢林作戰模式

國防醫學院衛勤訓練中心「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」於2023年12月成立啟用，國防部說，今（2025）年將準備擴充戰傷系統情境數位內容，新增「叢林間戰鬥」場景。

國軍叢林作戰訓練能量集中於陸軍航特部所屬特戰部隊與特勤隊，每年定期有突擊兵幹部結訓，作為部隊山地及叢林作戰基幹能量。但特指部近年將作戰要務置於配合聯兵營作戰，每年固定山隘行軍訓練，也從山地轉而選擇臨海城市鎮，熟悉「城鎮戰」戰場，山地與叢林作戰能量鮮被提及。國軍是否應維繫、投資山地作戰，有所爭議。

根據美國「星條旗報」去年底報導，駐紮日本沖繩的美軍第12陸戰隊濱海團（MLR）等陸戰隊單位，正研擬擴大提升叢林作戰課目，因應未來印太地區潛在的離島攻防作戰。

報導稱，第美軍12陸戰隊濱海團會讓更多陸戰隊官兵前往位於沖繩龔薩福營的叢林作戰訓練中心，接受為期1週的訓練課程，藉此強化官兵實務經驗，進而在未來印太地區作戰中，部署至叢林密布的島嶼，快速發揚防衛戰力。

國防部施政績效報告中於今年準備精進的業務項下也表示，未來規劃於國防醫學院衛勤訓練中心戰傷大樓，擴充戰傷系統情境數位內容，新增「叢林間戰鬥」場景及重大事故災難模擬訓練系統內容等項，以提供學員高度還原的動作場景，實施救護。

「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」專案名稱為「康寧專案」，大樓導入AI技術，結合「戰術戰傷情境模擬訓練系統」、「載具照護模擬訓練系統」、「重大災難事故情境模擬訓練系統」、「多功能救護技能訓練教室」和 「危害環境與物質救護模擬訓練系統」等5大系統 ，以及救護運輸載具，包括悍馬型救護車、黑鷹直升機及AAV7兩棲突擊車和高度仿真模擬人訓練模組等設備，讓官兵以VR系統，在高擬真情境模擬訓練戰傷救護。