聽新聞
0:00 / 0:00
硬的來了！漢光41動員2萬後備軍人 14天全程戰鬥
國軍目前正在進行漢光41號兵棋推演，兵推結論將應用於7月間運用實兵操演驗證。國防部說，今年適用14天新制教召的後備軍人約2萬7000餘人，7月的漢光41號實兵就會召訓2萬人參演，且將「全程戰鬥」，從事12大戰訓任務驗證。
國防部透過施政績效報告表示，今年規劃增加14天教召人數約2萬7000餘人，並於漢光實兵操演擴大後備軍人參演規模，後備部隊及常備部隊約召訓2萬員，均採14天驗證臨戰訓練及全程戰鬥，期磨練完整動員作戰程序，同時研擬手、步槍採立、跪、臥姿，以提升實戰射擊應變能力。
國防部說，今年的同心人力動員演習「同心35號依「漢光41號」演習規劃，演練參演部隊於動員令下達後，完成後備部隊編成，並依部隊作戰任務，遂行臨戰訓練及戰場經營、常備部隊編實動員、港防作戰、港口水下作業、聯合反登陸、海灘、海岸地區戰鬥、軍民總力整合演練、國家關鍵基礎設施防護、中樞防衛作戰、重要軍事目標防護、軍勤隊協力軍事勤務等12項課目，驗證國軍人力動員程序與後備部隊作戰能力。
國防部也表示，國軍去年已完成籌補單兵戰傷急救包11萬9059組，提升國軍戰傷救護能量。今年則持續籌補後備部隊所需單兵戰傷救護急救包，規劃籌補9萬179組，藉以進一步提升國軍戰傷救護能量，以利全軍官兵平時配合戰演訓等各項任務及戰時因應戰傷救護使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言