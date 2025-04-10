硬的來了！漢光41動員2萬後備軍人 14天全程戰鬥

國軍目前正在進行漢光41號兵棋推演，兵推結論將應用於7月間運用實兵操演驗證。國防部說，今年適用14天新制教召的後備軍人約2萬7000餘人，7月的漢光41號實兵就會召訓2萬人參演，且將「全程戰鬥」，從事12大戰訓任務驗證。

國防部透過施政績效報告表示，今年規劃增加14天教召人數約2萬7000餘人，並於漢光實兵操演擴大後備軍人參演規模，後備部隊及常備部隊約召訓2萬員，均採14天驗證臨戰訓練及全程戰鬥，期磨練完整動員作戰程序，同時研擬手、步槍採立、跪、臥姿，以提升實戰射擊應變能力。

國防部說，今年的同心人力動員演習「同心35號依「漢光41號」演習規劃，演練參演部隊於動員令下達後，完成後備部隊編成，並依部隊作戰任務，遂行臨戰訓練及戰場經營、常備部隊編實動員、港防作戰、港口水下作業、聯合反登陸、海灘、海岸地區戰鬥、軍民總力整合演練、國家關鍵基礎設施防護、中樞防衛作戰、重要軍事目標防護、軍勤隊協力軍事勤務等12項課目，驗證國軍人力動員程序與後備部隊作戰能力。

國防部也表示，國軍去年已完成籌補單兵戰傷急救包11萬9059組，提升國軍戰傷救護能量。今年則持續籌補後備部隊所需單兵戰傷救護急救包，規劃籌補9萬179組，藉以進一步提升國軍戰傷救護能量，以利全軍官兵平時配合戰演訓等各項任務及戰時因應戰傷救護使用。