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演練中華電信機房遭攻擊 馬祖模擬戰時災防應變
因應區域安全情勢升溫，連江縣政府今天舉行城鎮韌性演習（全民防衛動員），歷經3個月籌備與4次預演，從兵棋推演、實兵演練到救濟站開設，共動員消防局等32個單位參演，整體演練情境貼近實戰，環節緊扣、節奏分明，獲得統裁官、中央評核團及現場來賓一致肯定，展現馬祖面對突發戰災的應變能力與全民動員的整備成果。
據了解，今年演習以「中共武力犯台引發戰災」為主要想定，模擬我國進入緊急狀態後，國軍專注前線作戰，地方須自力完成災害應變與民物力支援任務。連江縣災害應變中心旋即轉換為聯合應變指揮管制中心，動員、戰綜與災防三大會報人員於2小時內完成進駐，迅速啟動平戰轉換機制。
此次演練主軸圍繞「戰爭引發複合式災害搶救」，並假定戰時國軍專注前線防衛，無法即時支援地方救災，因此縣府需整合民間力量，自主完成災害應變及資源動員任務。其中，演習指定關鍵設施中華電信機房遭受攻擊，縣府必須同步應對物理破壞與心理戰挑釁，並持續穩定民心，提供正確資訊及災害應變協助。
聯合應變指揮管制中心表示，整場演練重點包括動員能量實際運用、民物力支援軍事作戰、資訊穩定傳遞與實地救災執行，驗證政府、公私部門與民間志工團體在戰時協同應變能力。演練過程中，各單位緊密協作，展現「軍民一家、同島一命」的前線精神。
連江縣長王忠銘指出，俄烏戰爭與兩岸情勢緊張提醒國人應時時居安思危，馬祖作為第一線島嶼，更須強化防衛與應變機制。他強調，縣府秉持「寧可百年無戰事，不可一日無戰備」的原則，致力整合中央駐地單位、公私事業與地方志工資源，萬一戰事爆發，仍能自主完成災害防救與支援任務，為民眾守住最後一道防線。
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