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防「役」搞怪花招百出 也有父苦等兒長高再簽志願役

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
兵役業務承辦人員曾遇過役男在複檢時穿上寬鬆四角褲，在大腿內側綁上鐵片增加體重，闖關失利被發現時一臉尷尬，最終仍被安排服常備兵役。圖／新北市民政局提供
兵役業務承辦人員曾遇過役男在複檢時穿上寬鬆四角褲，在大腿內側綁上鐵片增加體重，闖關失利被發現時一臉尷尬，最終仍被安排服常備兵役。圖／新北市民政局提供

新北市近10年來，累計有3萬2551名役男因身高體重體位不合格而免役或僅服12天補充兵，其中高達2萬6516人因體重未達標準免役。為躲避兵役，有役男出奇招「造假」體重，不惜吃瀉藥、喝大量水，甚至在內褲綁鐵片，試圖混過體檢。

新北市民政局兵役徵集科長吳麗玉承辦兵役業務超過30年，被譽為兵役活字典，看過各式各樣的逃避兵役怪招，常讓人哭笑不得。

吳麗玉表示，隨著社會風氣改變，不少年輕人認為當兵是「浪費時間」，或不想過團體生活，於是動歪腦筋。

兵役業務承辦人員曾遇過役男在複檢時穿上寬鬆四角褲，在大腿內側綁上鐵片增加體重，闖關失利被發現時一臉尷尬，最終仍被安排服常備兵役。

許多人視當兵為畏途，仍有家長主張當兵是成為「男子漢」的必要歷練，不當兵是顏面無光的事。

吳麗玉回憶，曾有一名住新北樹林的父親連續3年向民政局陳情，希望兒子能當兵，該名役男在高中畢業時身高僅156公分，未達當時役男最低身高標準157公分，因此免役。

父親表示，他們在家測量身高都有達標，質疑醫院測量儀器有誤。當時該名個案高中剛畢業，民政局只好安慰這名父親「孩子還年輕，身高也許還會長」，2年後，該個案終於達標，完成常備役服役，後來更簽下志願役，讓父親十分欣慰。

吳麗玉呼籲年輕人應理性看待兵役義務，不應為逃避服役而採取不當手段，否則可依妨害兵役治罪條例第三條第四款「毀傷身體或以其他方法變更體位者」得處5年以下有期徒刑。

兵役業務承辦人員曾遇過役男在複檢時穿上寬鬆四角褲，在大腿內側綁上鐵片增加體重，闖關失利被發現時一臉尷尬，最終仍被安排服常備兵役。圖／新北市民政局提供
兵役業務承辦人員曾遇過役男在複檢時穿上寬鬆四角褲，在大腿內側綁上鐵片增加體重，闖關失利被發現時一臉尷尬，最終仍被安排服常備兵役。圖／新北市民政局提供

兵役 役男

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