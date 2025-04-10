扁平足10年流失近6千兵源 新北籲中央檢討免役標準

根據兵役法規定，若役男被診斷為扁平足，依彎曲角度嚴重性，可判定為免役或僅需服12天補充兵。新北市民政局統計，過去10年來，新北因扁平足免役者有2955人，服補充兵2882人，流失近6000名役男。

隨著少子化，新北從10年前一年有3萬多名役男入伍，如今一年跌到2萬左右，體重、視力、扁平足穩居免役前三大原因。每年有1成多的役男會因體位不符而免役，兵源減少，加上當兵操練不如以往高強度，扁平足是否真的無法當兵，也出現應調整免役標準的討論聲。

新北市民政局兵役徵集科長吳麗玉指出，部分扁平足者在日常生活與一般人無異，甚至有人能跑全馬，呼籲中央檢討相關標準，避免役男適用條件過於寬鬆，影響服役公平性。

吳麗玉表示，免役條件必須合情合理，她兒子因為過瘦，按體位區分標準表，僅需要服12天補充兵，兒子平常仍可運動，健康狀態一切正常，體位標準、扁平足等免役條件，值得中央思考是否該與時俱進。

正在新北市民政局服替代役的許智翔表示，他哥哥在4年前當兵體檢時，才得知自己有扁平足，只需服12天補充兵，全家人都相當驚訝。

許智翔說，他和哥哥從小一起長大，從沒感覺有何異狀，哥哥也很愛運動，還會參加半馬。他直言，身旁有親友、同學，都因扁平足免役或只服補充兵，「大家覺得像是賺到。」

對於扁平足能否當兵標準該不該修正，立委多持保留態度。立委沈伯洋表示，學生時代也有認識扁平足的同學，對方可能情況不嚴重，當年仍有服兵役，一切還是以醫學專業作為判斷標準。立委李坤城說，扁平足症狀與嚴重程度每人不同，是否免役應有明確醫學依據。