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18縣市後備旅基幹將增至近300人 24小時內完成動員

中央社／ 台北9日電
根據軍方規劃，18個縣市後備旅目前已達到100餘名基幹人力的目標後，預計在年底達到近300名基幹人力編制，並建立24小時內完成動員編成。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
根據軍方規劃，18個縣市後備旅目前已達到100餘名基幹人力的目標後，預計在年底達到近300名基幹人力編制，並建立24小時內完成動員編成。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

後備戰力提升為國防部目前建軍重點，根據軍方規劃，18個縣市後備旅目前已達到100餘名基幹人力的目標後，預計在年底達到近300名基幹人力編制，並建立24小時內完成動員編成，快速恢復動員戰力的能力。

國軍7月將進行「漢光41號」實兵演習，亦會循例進行民物力動員，將軍民整合的相關科目納入實兵演練，陸軍步兵206旅將會進行「全旅擴編動員」，動員超過上千名後備軍人。另據了解，「漢光41號」實兵演習期間後備軍人動員人數將會達到2萬人。

後備指揮部目前共有18個縣市後備旅，平時負責教召訓練，戰時負責地區守備任務、關鍵基礎設施防護等任務，而縣市後備旅平日僅有少數現役軍人的基幹維持運作，僅在動員後備軍人才會達到全旅約3000人左右的規模。

據了解，目前18個縣市後備旅，已在去年達成100餘基礎幹部的現役軍人編制，第2階段將在今年底擴編至將近300名的基幹編制，最終於第3階段將達到900餘人的目標。

針對推動後備戰力轉型的成效，根據國防部所公布的陸軍司令部113年度施政績效報告，18個縣市後備旅營級部隊基幹人力將分階段、逐年調增，第一階段藉由編制調增，已達成營級具備獨立執行教召訓練及動員整備能力；今年為第2階段，將持續調增編制，以建立24小時內完成動員編成，使其快速恢復動員戰力。

為期14天13夜的國軍「漢光41號演習」電腦輔助指揮所演習日前展開，青年日報今天報導，國防部長顧立雄昨天主持精神講話，肯定這次演習全體參演人員的表現，並對官兵日夜不間斷訓練感到驕傲與敬佩。

顧立雄指出，各部隊平時應以作戰為背景設計想定，使戰備任務與平時訓練合而為一，透過兵棋推演一步一腳印，務實研究每個戰備課目，以檢驗各項計畫的可行性。

報導說，顧立雄除肯定全體參演人員辛勞，也特別叮囑，連日操演任務雖然緊湊繁重，但仍要注意身體狀況與作息調節，適時休息、確保體力，才能維繫戰力與發揮訓練成果。

國防部 演習 軍人

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