海峽雷霆-2025A 蔡明彥：展現共軍整肅內部仍能演習

中共日前對台發動軍演，國安局長蔡明彥今天表示，此次演習不只是演給外界看，也是演給內部看，因為正值共軍東部戰區重要將領被整肅，透過軍演可讓軍心集中演訓，也讓外界知道即便內部整肅、清洗，但仍有能力組織演習。

至於520總統就職週年時，中共是否有更大規模行動，蔡明彥說明，中共很多演習是將例行性演習拼湊成對台演習，「要啟動會非常快」，國安局與國安單位將配合國防部，以國軍聯合情監偵系統預先掌握動態。

立法院外交及國防委員會邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

民進黨立委李坤城質詢時關切，中共於1、2日先後展開聯合演訓與「海峽雷霆-2025A」對台軍演，但在1日未發布軍演代號的原因，以及此次軍演的相關分析。

蔡明彥表示，中共此次軍演基本上是把一些例行性軍演整合，而一般規模比較完整的演習，在演習的第一時間點就會公布演習代號，但這次在第一天演習時卻沒有代號，但已經達到軍演的規模，直到第二天才有演習代號，且延續第一天的演習，這種做法比較少看到。

至於此次中共軍演是否為匆促發動，蔡明彥指出，「時間點上是有這個意思」，因為距離總統賴清德3月13日召開國安高層會議已經過了2、3週，但在時間點特殊的原因，是美國國防部在進行印太戰略布局，朝向壓制中共，維護區域現狀的規劃，讓中共覺得可能必須要有反制的動作。

蔡明彥解釋，當時美國國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）正出訪關島、菲律賓與日本，幾乎是赫格塞斯離開日本後，中共就發動對台軍演。

至於中共軍演是「演給誰看」，蔡明彥認為，中共此次對台軍演不只是演給外界看，也是演給內部看，中共正在整肅共軍東部戰區的重要將領，演習有其政治功能，一方面讓軍心集中演訓，而不要在乎政治動盪與政治清洗、整肅的議題，另方面是讓外界知道，中國即使進行軍隊內部整肅、清洗，還是有能力組織相當規模的演習。

民進黨立委沈伯洋質詢時指出，中共此次軍演在宣傳影片所使用的用語和之前不同，針對中共對台灣軍人心戰和對台灣社會的輿論戰，詢問國安局有無因應。

蔡明彥回應，中共這次演習和歷來演習一樣，都會配合輿論戰和爭議訊息的操作，加大對台灣文攻武嚇的總體成效。

蔡明彥提到，在宣傳部分，這次官宣影音與動畫的推播力度，比過去來得更大，因此對於文宣、影音、圖卡等操作，似乎是這次演習重要的心理戰重點；而演習本身，比較像是將例行演習做拼湊，讓例行演習變成針對台灣的演習。

民進黨立委陳俊宇關切，下個月是520總統就職週年，中共是否會進行更大規模行動。蔡明彥談及，中共很多演習都是將例行性演習拼湊在一起，變成是一個對台軍演，例如「海峽雷霆-2025A」是結合北部戰區、山東艦編隊的遠海長航，以及例行性聯合戰備警巡。

蔡明彥強調，這種演習「要啟動會非常快」，國安局與國安單位將配合國防部，以國軍聯合情監偵系統，預先掌握動態。