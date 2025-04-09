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戰車移動轟隆響 澎湖民眾街頭目睹：氣氛有點緊張

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
民眾昨天下午在澎湖目睹多輛戰車在道路上移動。圖／讀者提供
民眾昨天下午在澎湖目睹多輛戰車在道路上移動。圖／讀者提供

台海緊張，局勢日漸升溫，澎湖有民眾昨天下午目擊多輛戰車在道路上移動。當地人說，近日兩岸局勢嚴峻，中國權宜輪滯留，馬公街頭又出現戰車移動，「氣氛有點緊張」。澎湖防衛指揮部說，昨天民眾遇到戰車移動，是例行性訓練，不是演習。

澎湖群島位在台海要衝，戰略地位超越金門、馬祖，不僅是國軍外島防禦戰略中最為重要的一環，更是反制共軍登陸保衛台灣本島至關重要天然屏障。國軍目前以裝甲部隊、還有陸軍兩棲、海軍陸戰隊、防空炮群、海軍艦隊、空軍飛彈連及IDF中隊等派駐澎湖，戰力可說是各外島中最強。

讀者向聯合報表示，昨天下午開車行經風櫃洞、山水沙灘附近道路，先聽見重車移動的轟隆巨響，隨後有多輛軍車、戰車從道路上通過，車上還有全副武裝的士兵，看起來讓人感到相當震撼。

居民說，國軍在澎湖本島有裝甲部隊，以往在演習或訓練時，偶而可看到戰車在街道上急駛通過，近日兩岸緊張，海軍3月下旬在屏東西南外海操演時，管制區域「剛好」鎖定目前中國權宜輪漂航滯留區，昨天下午澎湖街頭又出現坦克戰車，讓人感到氣氛緊張。

澎湖防衛指揮部說，昨天下午民眾看到的戰車移動，是部隊的例行性訓練，不是演習，雖然台海局勢持續緊張，但國軍持續訓練及備戰，請民眾可以安心及放心。

國軍 戰車 澎湖

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