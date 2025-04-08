戰車加裝環景系統沒下文 備戰操演M60A3TTS裝後照鏡

國軍戰訓頻繁，近年陸軍戰車、裝甲車頻繁出營偵巡，經常於上班時間遭民車包夾，險象環生。而戰車沒有環景觀測系統，國防部2年前曾下令將為國軍戰甲砲車加裝照後鏡，由座艙乘員360度警戒。日前國軍立即備戰操演時，台中市區見到一輛裝上後照鏡的M60A3TTS戰車。

國防部曾於2023年向立法院報告說，將為國軍戰甲砲車加裝照後鏡，由座艙乘員360度警戒，遇民車鄰近15公尺內，提早預警、通聯回報及處置。

國軍現役戰車執行戰鬥任務時，戰車必須關閉艙門，戰車駕駛閉門後，日、夜間僅能透過潛望鏡，觀看有限度前方及左、右景況。平日在一般道路機動時可開啟艙門，但視角僅能達前方120度。因此戰車不論開、閉艙，戰車啟動引擎行駛前，都要車長下車指揮，並協助戰駕掌握四周狀況，戰車駕駛無法目視側、後方，造成視界死角。軍方一度曾研究加裝環景系統，但都沒有落實。

近年陸軍生產服役國造雲豹甲車，設計上已納入後視鏡，二代雲豹甲車載台也納入一般民車有的車前車後環景系統。但陸軍現役美系的主力戰車，不管是M60A3、國造的CM11，乃至M1A2T等，都沒有後照鏡的設計，戰車駕駛無法看到車身兩側與後方。從砲塔頂端探出半身的車長，必須觀察路況，透過車內對講機，通知駕駛周邊狀況。

國軍日前因應敵情，執行立即備戰操演，由於真實情況下，不管營外道路是否屬交通尖鋒時期，戰車都必須與民車共同行駛道路。586旅一輛在營外由警車戒護的M60A3TTS戰車，就裝上後照鏡行駛。

由於部分營內操演時並未見戰車裝上後照鏡，但據透露，這仍是應急裝備，常由戰駕自購，裝檢要拿掉，並非標準裝備。