爭議訊息今年已逾51萬則 國安局曝中共認知作戰路徑

國安局指出，今年迄今蒐獲爭議訊息已有51萬餘則，中共鎖定「台積電赴美投資」等議題，運用官媒、自媒體、網軍集團及公關公司，搭配異常帳號帶風向、網駭偽冒發文及操作代理人帳號等手段對台灣遂行認知作戰，意圖製造台灣社會對立。

立法院外交及國防委員會9日邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。國安局已將書面報告送交立委國會辦公室。

針對中共對台網路攻擊，國安局指出，中共網軍不斷對台灣政府機關、關鍵基礎設施及科技產業等領域，進行網駭與竊資。去年迄今台灣政府服務網日均侵擾數達219萬餘次，且以中共網軍為主，整體網攻威脅呈現「結合特定議題」與「配合戰訓布勢」，凸顯中共網軍結合對台政策強化網路威懾作用。

國安局表示，中共運用網駭結合網路犯罪手段，例如近期醫療領域接續遭受勒索軟體攻擊，且駭客在論壇兜售駭竊資料，並利用媒播效應傳散，企圖影響台灣民生穩定與社會秩序。此外，台灣政府及國防領域遭駭取的資料，亦被中共駭客翻新重複販售炒作，打擊台灣政府威信，顯示中共對台灣複合式網路威脅型態持續升溫。

對於中共散布爭議訊息的情況，國安局表示，國安情報團隊今年迄今，蒐獲爭訊已有51萬餘則，主要好發於臉書、論壇（PTT、Dcard、Mobile01）、X及TikTok等平台，並以臉書為大宗；另掌握異常帳號3600餘組，主要集中臉書及TikTok平台，其中因民眾使用TikTok人數成長，帶動此平台異常帳號活動增加。

國安局指出，中共鎖定「總統『國安談話』」、「台積電赴美投資」及「共軍『聯合戰備警巡』」等議題，運用官媒、自媒體、網軍集團及公關公司，搭配異常帳號帶風向、網駭偽冒發文及操作代理人帳號等手段對台灣遂行認知作戰，意圖製造台灣社會對立。此外，隨著AI技術應用愈趨廣泛成熟，亦發現中共運用AI工具輔助爭訊生成及傳散，已越趨頻密。

對於精進資安防護，國安局表示，將持續優化資安防護協作機制，掌蒐國內外網安威脅預警情資，即時通報應處；另為確維保密情傳鏈路安全暢通，規劃建置異地備援系統，並研發抗破密的保密裝備，強固政府保密網路通聯韌性與安全性。

在爭議訊息的防治應處，國安局說明，中共利用民主國家制度透明、開放的特性，結合網路社群平台普及、生成式AI技術興起等利基，對台灣散布爭訊遂行認知作戰。國安局已建立自動化蒐研平台，結合產官學界及國安情報團隊，優化爭訊防治等能量；另持續深化國際交流合作，共同遏止中共對台威脅。