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5年來95名現、退役軍人涉共諜 國安局：中共欲發展武裝內應

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國安局長蔡明彥。記者胡經周／攝影
國安局長蔡明彥。記者胡經周／攝影

中國大陸近期對台軍演及灰色地帶動作頻繁，國安局最新報告警告，中共對台壓迫日益升高，擴大「文攻武嚇」效應。同時對台滲透手法更多元，更企圖運用國人發展武裝內應，圖謀在共軍武力犯台之際協助共軍行動。

國安局長蔡明彥明天將赴立法院外交國防委員進行業務報告，根據國安局報告指出，中共近年來內部經濟社會形勢嚴峻，經濟成長率下修，青年失業問題攀升、國內陳抗事件不斷，當局擴大反腐，去年查處近 89 萬名官員，規模達習近平主政以來之最！但另一方面仍不斷增加國防預算，推出新式武器裝備，凸顯中窮兵黷武的本質。

國安局統計，共軍去年對台實施「聯合利劍－2024A、B」等軍演，執行40次「聯合戰備警巡」，提升晝夜間制空、制海作戰及多方向登陸能力，以及共機全年侵入我防空識別區3070架次，較2023年的1703架次增加近8成，加劇對我威脅，3 月 17 日首次單日 2 度實施「聯合戰備警巡」，4月1、2日更先後展開「聯合演訓」、「海峽雷霆－2025A」等對台軍演，擴大「文攻武嚇」效應。

此外，中共同時不斷變化灰帶侵擾手法，其中海警船侵入金門水域編隊巡航，去年計52次，今年迄3月21日已 11次；權宜輪在台灣北部及西南海域滯留，期間更疑似勾損我通訊海纜，加上近期密集施放探空氣球，去年共施放147顆，今年迄3月19日達76顆，單日最多11顆耗損我方應處資源及影響聯外通訊韌性。

國安局並警告，中共加大對台統戰分化，2020年迄今共諜案起訴人數計159人，其中現役及退役軍人計95人，占60%，同時，中共運用國人發展武裝內應，圖謀於武力犯台之際協助共軍行動，凸顯中共對台滲透手法更趨多元、全面。

另外，隨著科技運用日趨普及，且國際蓄意危害事件頻傳，導致特勤維安工作面臨考驗。國安局將偕同各國安情報團隊，持續掌蒐各類危安預警及應處緊急突發狀況，並確實構建立體安全防護圈，綿密各項警衛部署，確保安維對象的安全。

國安局強調，未來將持續精進戰略趨勢研判、拓展國際情報合作；掌蒐中共統戰情訊、全力查辦偵防案件；優化資安協作機制、前瞻保密安全韌性；厚植爭訊防治應處、深化國際交流合作；綿密各項警衛部署、構建整體維安防護。

國安局最新報告警告，中共對台壓迫日益升高，擴大「文攻武嚇」效應，同時對台滲透手法更多元，更企圖運用國人發展武裝內應，圖謀在共軍武力犯台之際協助共軍行動。（法新社）
國安局最新報告警告，中共對台壓迫日益升高，擴大「文攻武嚇」效應，同時對台滲透手法更多元，更企圖運用國人發展武裝內應，圖謀在共軍武力犯台之際協助共軍行動。（法新社）

中共 共軍 國安局

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