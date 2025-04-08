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漢翔：勇鷹高教機4/2交機 去年18架目標達陣

中央社／ 台北8日電

疫後飛機供應鏈斷鏈嚴峻，漢翔響應國機國造政策，持續追趕勇鷹高教機交機進度，漢翔今天證實，最後一架高教機1145號已在4月2日交機，由空軍驗收完畢，去年18架交機目標正式達陣。

疫後航太供應鏈缺料嚴重，影響漢翔勇鷹高教機交機進度；根據國機國造進度規劃，漢翔為空軍生產66架勇鷹高教機，交機期程規劃為民國110年2架、111年8架、112年17架、113年18架、114年18架及115年3架。

受缺料影響，漢翔113年僅交機11架，今年持續追趕交機進度；漢翔今天對中央社記者證實，最後一架高教機1145號已在4月2日交機，由空軍驗收完畢，去年18架交機目標正式達陣，原因就在於「缺料延遲的進度已補上」。

疫情過後，全球飛機供應鏈斷鏈情況嚴重，復甦進度相當緩慢，據了解，引擎、油箱、油囊線材等系統件缺料，都是勇鷹高教機進度延遲的關鍵；漢翔表示，機身結構超前部署，機棚裡已在執行今年甚至明年度的機身製造進度。

漢翔董事長胡開宏先前表示，漢翔今年高教機量產要達到18架，但明年只有3架，如果沒有銜接國機國造業務，就要開始轉型任務，目前轉型除了電力島客戶外，第2個就是代理、代銷；第3個方向是尋覓其他產業，找尋相關可做的訂單。

漢翔日前宣布，與馬來西亞上市公司縱橫集團（Cape EMS Bhd）簽署合作意向書，雙方將在儲能、航空、生技醫療3大領域合作，共拓東南亞市場。

為布局川普2.0時代，漢翔也與縱橫集團合作，簽訂5年生產長約，將與縱橫集團旗下的生技醫療產品結合，在美國開闢新產線，美國廠是漢翔進軍美國市場的重要基石。

漢翔 高教

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