16共機6共艦擾台 艦載直升機現身高屏外海

國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機16架、共艦5艘、公務船1艘出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部表示，從昨（7）日清晨到今（8）日清晨6時為止，共計偵獲共機16架次、共艦5艘、公務船1艘在台海周邊活動。其中15架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時45分到傍晚6時15分為止，發現中共戰鬥機計12架次在台海中線沿線活動，其中11架次並曾跨越中線進入我北部及西南空域。

另外，昨天上午9時24分到晚間8時25分，計有2架次輔戰機出現在西南空域。同時，昨天下午2時45分到傍晚6時40分，分別在高雄西南外海及東部海域分別發現有艦載直升機活動。