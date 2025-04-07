G7外長關切中共對台軍演 反對訴諸武力破壞和平

G7外長今天發表聯合聲明，關切中國挑釁行為，「特別是最近在台灣周邊舉行的大規模軍事演習」。外長們指出，這些日益頻繁且破壞穩定的行動，升高兩岸緊張局勢，對全球的安全與繁榮構成風險。

七大工業國集團（G7）外長及歐盟外交事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）下午透過聲明表示，維護台海和平穩定符合G7成員以及更廣範國際社會的利益，「我們反對任何片面行動破壞這種和平與穩定，包括訴諸武力或脅迫的方式」。

中共東部戰區1日稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，2日則是稱陸軍部隊按「海峽雷霆-2025A」演練計畫，在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練。

聲明指出，G7成員持續鼓勵兩岸透過建設性的對話和平解決問題。

G7是繼歐盟、美國、英國及美日韓外長聯合聲明後，主動表態關切中共軍演。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、韓國外交部長趙兌烈及日本外務大臣岩屋毅日前於布魯塞爾會晤，並於會後就相關議題呼籲停止進一步破壞穩定的行為。

3人同樣鼓勵和平解決兩岸問題，強調反對任何試圖以武力或脅迫手段片面改變現狀。