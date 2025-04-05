聽新聞
0:00 / 0:00
海龍艦浮航近距遭遇釣魚船 台菲籍釣客驚呆
一個臉書釣魚粉專Janz TV，近日披露一段海軍海龍號潛艦在一艘釣漁船附近浮航的畫面，而釣魚船上有夾雜操國語及菲律賓語的釣客，畫面標題則用菲語呈現，由於影片呈現海龍艦在距釣魚船約不到100公尺左右附近浮航，引起關注。
這個釣魚粉專上傳了15秒影片（https://www.facebook.com/share/v/1APzLaghGg/?mibextid=wwXIfr），內容包括海龍艦浮航行進與釣魚船的相應位置，距離相當近，影片中全船譁然，夾雜中文與菲語評論，頗有驚呆的語氣。
軍方知情官員今（5）日晚間查詢後表示，海龍艦日前確曾在左營外海遭遇這艘釣魚船，對於民船接近，官員表示雖然不妥，但也無法實質加以約束或喊話；而按慣例海軍潛艦只有在左高水域才會浮航。海軍司令部對此則暫未回應。
海軍官員補充說，潛艦進出港浮航期間，艦長會位在帆罩上方觀察航道，杜絕浮航時的危安因素。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言