國軍漢41兵推今展開 統裁部下令開設應變中心

國軍漢光41號演習電腦兵棋推演，於今（5）日展開，先由統裁部下令高司組成應變中心，尚未發出全軍召回的電光操演命令。

國防部日前曾表示，國軍年度重要軍演「漢光41號」4月5日開始至18日，為期14天13夜實施「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推），兵推將以中共灰色地帶侵擾及由演轉戰進犯台灣等可能行動為想定場景。

據證實，操演今日演練因應敵情由高司成立應變中心，並未發出全軍召回的電光操演命令。預判清明連假後下周起，將因應狀況推演進程視狀況發布。美方漢光觀摩團預計下周抵台。

國防部表示，漢41電腦輔助指揮所演習，延續「高階幹部圖上兵推」所獲共識，排定於4月5日至18日（2週）辦理電腦輔助指揮所演習，將以中共灰色地帶侵擾及由演轉戰進犯臺灣等可能行動為想定場景，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，實施14天13夜、連續24小時對抗演習。

漢41實兵演練，則排定於7月9日至18日實施；各級部隊指揮官從實戰角度設計演習想定及輔助狀況，誘導三軍部隊在本、外（離）島海、空域及作戰責任地境，結合同心、自強及「2025城鎮韌性」演習，實施10天9夜「全員、全裝、部分實彈」的晝夜連續演練。