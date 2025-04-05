搶留護理師 軍護每月薪資額度曝光

國內護理師荒，外界討論薪水合理與否。國防部軍醫局近期向立法院提出報告表示，軍護一般病房護理師年薪達新台幣70-100萬元；急重症單位年薪85-110萬元，超過護理師公會全國聯合會提出年薪應保障70萬元的訴求。

立法院外交及國委員會決議，「鑑於全國第一線護理人力已然出現告急吃緊情形，更甚相繼有醫療院所被迫關床，並產生急診待床患者等待時間暴增旳負面循環，考量國軍生產及服務作業基金作業積極應對乃屬必需，不可消極毫無作為，進而影響年度醫療業務的完整性，要求國防部於1個月內向立法院外交及國防委員會提出書面報告」。國防部醫局日前向立法院提出「護理人力短缺影響醫院開床率」書面報告。

軍醫局表示，自COVID-19疫情爆發後,第一線護理人員備感值勤壓力，影響留任率外，也同時影響新人投入醫院環境工作。但國軍醫院自2023年起全面分階段調高護理人員聘等及增編職缺，統計2023年調高1669員、增編3333員職缺；2024年調高761員、增編222員職缺。以期提高護理人員薪資待遇並減輕工作負荷量。

軍醫局說，經通盤檢討國軍醫院護理人員薪資待遇，一般病房護理師年薪達新台幣70-100萬元；急重症單位年薪85-110萬元，超過護理師公會全國聯合會提出年薪應保障70萬元的訴求。

軍醫局說，配合國家政策，軍醫院運用最新三班護病比進行排班，減輕護理師上班壓力，並將護理人員夜班費調高至行政院核定「公立醫療機構護理(助產)人員夜班費支給表」最高上限金額。同時不定期於各項經營管理相關會議審視國軍醫院實際占床率及護病比等數據，評估加開床位數，截至2024年11月急性一般病床較2023年度增開90床，將持續管控增加護理人力及提高病床開床數。

軍醫局表示，除將透過軍方管道申請軍校護理軍官以及專業軍官班護理員額外，並建立多元招募管道，包括臉書粉專、前進校園與相關護理科系合作、就業博覽會等，並提供「優秀護理學生獎助金」、「引薦及試用期完成簽約等獎勵金」等策略，提升護理人員招募競爭力。

此外，也將提供多元就業方式，例如時薪制部分工時護理師，工作時間可彈性安排，並透過定期召開護理人員座談會提供員工心理支持暢通溝通管道，解決工作窒礙問題,減少人員離職狀況。同時提升員工福利措施，打造友善職場，提供軍護人員價格實惠三餐、完善退休金制度、住宿空間並定期更新工作場所軟硬體。